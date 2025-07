Bogotá inició los pagos del segundo ciclo del subsidio de transporte escolar: así puede recibirlo

Bogotá

En Bogotá, la secretaría de Educación dio a conocer el mecanismo para que los padres de familia de los estudiantes beneficiados con el subsidio de transporte escolar pueden acceder a él. Según el distrito, los 13.644 estudiantes beneficiarios de la modalidad DaviPlata deben redimir el abono antes del 16 de agosto, mientras que los 6.537 estudiantes de la modalidad tarjeta TuLlave podrán validarlo hasta el 20 de agosto del año en curso, fechas en las que vence el plazo, según modalidad.

Para este pago, la Secretaría de Educación del Distrito destinó recursos por $6.647 millones para brindar a las familias un apoyo económico en el desplazamiento de sus hijas e hijos hacia el colegio y es importante recordar que, este segundo ciclo de pago cubre el período de asistencia comprendido entre el 22 de marzo y el 23 de mayo de 2025 y el monto abonado se calcula según los días de asistencia a clases del estudiante.

¿Cómo hacer efectivo el subsidio?

Una vez se recibe la notificación sobre la disponibilidad del subsidio, en el número celular registrado en SIMAT, se debe realizar el siguiente procedimiento, acorde a la modalidad:

- DaviPlata (Entre el 17 de julio y el 16 de agosto)

Ingresar a la aplicación DaviPlata en su celular o a través de www.daviplata.com Digitar documento de identidad y clave. Verificar en el saldo disponible, la disposición del monto del subsidio. Para retirar el dinero puede: Ir a un cajero automático de Davivienda o acercarse a una oficina Davivienda. Usar corresponsales bancarios autorizados Realizar transferencias a otras cuentas Conserve el comprobante de la transacción

- Tarjeta Tu Llave (Entre el 22 de julio y el 20 de agosto)

Acérquese a cualquier taquilla del SITP con la tarjeta TuLlave personalizada. Presente su tarjeta al operador de la taquilla y solicite la validación/activación del subsidio cargado. El operador activará el saldo en su tarjeta Verifique que el saldo aparezca en su tarjeta

Tenga en cuenta que el subsidio en la tarjeta TuLlave debe ser validado en la taquilla antes de poder usarlo para viajar.

¿Cómo actualizar datos en SIMAT?

Diríjase al colegio donde está matriculado el estudiante. Solicite en la secretaría académica la actualización de datos en SIMAT. Lleve los siguientes documentos: Documento de identidad del estudiante. Documento de identidad del acudiente. Comprobante de residencia actualizado. Verifique especialmente: Número de documento de identidad del acudiente. Tipo de documento de identidad del acudiente. Nombres y apellidos del acudiente. Número de celular activo en DaviPlata del acudiente. Dirección de residencia actual del estudiante. Solicite confirmación de que los datos quedaron actualizados en el sistema.

Para poder realizar el proceso, es importante mantener actualizados los datos del estudiante y de su responsable en SIMAT, ya que esto permite garantizar la oportuna notificación del subsidio. Si no actualiza sus datos, no perderá el beneficio, pero no podrá recibir los pagos hasta completar este proceso.