🔴 EN VIVO |Lectura del fallo a Diego Cadena: juez halló probadas dádivas a dos exparamilitares

Desde una sala de audiencias del complejo judicial de Paloquemao, el juzgado tercero penal de conocimiento consideró que existen pruebas suficientes para inferir que ambos “presionaron” a testigos exparamilitares en cárceles para obtener testimonios en favor del expresidente Álvaro Uribe.

Varios testigos “coincidieron en afirmar que fueron contactados por Diego Javier Cadena Ramírez o por Juan José Salazar Cruz y que se les solicitó elaborar cartas o un video que tenían por objeto (…) aludir a presuntas injerencias del senador Iván Cepeda Castro y de Piedad Córdoba orientadas a incriminar falsamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago en la conformación de grupos paramilitares”.

#ATENCIÓN| El juez 3 penal de conocimiento advierte que halló probado que "Diego Javier Cadena Ramírez realizaba gestiones en favor de los intereses judiciales del expresidente Álvaro Uribe Vélez".



En sus consideraciones el juez dice haber hallado probado “la entrega de sumas de dinero por parte de Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar Cruz a Carlos Enrique Vélez Ramírez con el propósito de que suscribiera dos cartas y posteriormente declarara ante la Corte Suprema de Justicia afirmando la existencia de una reunión en la cárcel La Picota en la que Pablo Hernán Sierra junto con el senador Iván Cepeda Castro lo habían compedido a rendir declaraciones en contra de Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago Uribe”.

También aseguró que quedó demostrado “el ofrecimiento de beneficios jurídicos como su sometimiento eventual a la Jurisdicción Especial para la Paz o la tramitación gratuita de un recurso de revisión para que Juan Guillermo Monsalve Pineda se retractara de los señalamientos que había formulado en contra de Álvaro Uribe Vélez relacionados con la presunta conformación de grupos paramilitares”.

En desarrollo…