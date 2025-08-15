Santa Marta, entre ciudades líderes en reducción de pobreza monetaria en la región Caribe

Santa Marta

Un reciente informe del DANE reveló que, en el último año, 17 mil samarios salieron de la pobreza monetaria gracias a las acciones integrales de generación de empleo, emprendimiento e inclusión social en Santa Marta.

Lo anterior, ha sido gracias a la política pública que impone el alcalde Carlos Pinedo Cuello, quien ha dicho que articula esfuerzos con el sector productivo para sacar al territorio de la pobreza.

Los datos conocidos indican que, la pobreza monetaria pasó del 41,5 % en 2023 al 37,9 % en 2024, una disminución de 3,6 puntos porcentuales que posicionan a esta capital como la tercera ciudad de la región Caribe con mayor reducción en este indicador.

En paralelo, el coeficiente de Gini —que mide la desigualdad— pasó de 0,494 en 2023 a 0,481 en 2024, confirmando que los ingresos se distribuyen de manera más equitativa y que el crecimiento económico llega a más hogares.

Al respecto, el alcalde Carlos Pinedo Cuello, en tal sentido, destacó que este resultado es fruto del trabajo articulado con el sector privado, los gremios productivos y las comunidades. “Reducir la pobreza y cerrar brechas sociales no es solo un propósito, es un compromiso diario. En estos 500 años estamos demostrando que Santa Marta puede crecer de manera sostenida y equitativa, generando empleo, fortaleciendo el emprendimiento y mejorando la calidad de vida de miles de familias”, afirmó.