MinTIC lleva internet a 527 escuelas rurales de la comunidad indígena Wayuu de La Raya en la Guajira

La comunidad indígena Wayuu de La Raya, ubicada cerca al municipio de Manaure, fue el primer destino visitado por el ministro de las TIC, Julián Molina. Allí se realizó la inauguración del programa ´Juntas de Internet´, el cual ya beneficia a 52 hogares de 66 que hay en esta comunidad.

El MinTIC logró que 527 escuelas rurales ya cuenten con internet, a su vez, en esta ocasión se entregaron 529 computadores que beneficiarán a 3.271 estudiantes de 24 instituciones educativas.

Se espera que este proyecto también llegue a los municipios de Manaure y Riohacha con el fin de conectar a más de 100 comunidades. En un balance general del proyecto en la región del Caribe ya hay un avance del 60%.

“Estamos saldando la deuda histórica con las comunidades étnicas que antes estaban invisibilizadas y devolverles la dignidad desde sus capacidades colectivas, que se amplían mediante soluciones tecnológicas que ahora ellos mismos proveen, todos los emprendimientos y el arte que hace se puede comercializar por Internet. El presidente Petro si cumple y llega a todas las regiones, a las más lejanas donde están ustedes”, manifestó el ministro de Tecnología, Julián Molina.

Le puede interesar: Gobierno Nacional mejora los sistemas de suministro de agua en La Guajira

Acceso a tecnología en La Guajira

El Ministerio de Tecnologías de la Información ha conectado alrededor de 20.000 hogares de la región, además, en materia de educación son 527 escuelas rurales que cuentan con internet, seis veces más que en 2022.

En Manaure, un municipio ubicado en la costa de este departamento, ya hay más de 837 hogares y 53 escuelas que pueden conectarse a internet. Mientras tanto en el área de educación digital ya se han certificado 178 personas y 165 se encuentran en formación. Para esta región, se entregaron 400 computadores y se beneficiaron a más de 4.000 estudiantes los cuales podrán continuar capacitándose.

El recorrido terminó en Maicao, un municipio que se encuentra al norte de Colombia cerca de la frontera con Venezuela, allí se beneficiaron 10.400 hogares y 77 escuelas rurales.

35 mil estudiantes de La Guajira reciben 27 aulas interactivas de la Gobernación

En Julio, se realizó se realizó la entrega de 27 aulas en siete municipios de este departamento, con el fin de proporcionar acceso a tecnología de punta a las instituciones públicas.

La iniciativa ha beneficiado a más de 35.000 estudiantes de Manaure, Maicao, Fonseca, Riohacha, San Juan del Cesar, Villanueva y Urumita, que podrán enriquecer su proceso de aprendizaje a través de diferentes herramientas tecnológicas.

Este proyecto, gestionado por medio de la Secretaría de Educación de La Guajira, tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación en el departamento, ya que a través de la tecnología puede ser más atractiva e interactiva.

De igual forma, brindar acceso a recursos en línea, reducir la brecha digital entre las comunidades y acceder a herramientas que permitan a los estudiantes prepararse para el mercado laboral, son algunos de los beneficios de esta iniciativa.

Aulas interactivas para desarrollar habilidades digitales

Las 27 aulas interactivas están compuestas por escritorios fijos con computador, teclado, mouse y audífonos; videobea y software educativo, donde se encuentran los diferentes grados escolares como primaria, secundaria y media (10 y 11).