La comida rápida tiene su espacio en la convención de negocios Entre Panes
La capital colombiana en Corferias será epicentro de un evento pionero, dedicado a los negocios gastronómicos de mayor crecimiento en el sector Horeca.
El 26 y 27 de agosto se darán cita en Corferias (pabellón 1, segundo nivel) más 2.000 propietarios de restaurantes en la primera edición de Entre Panes, convención de negocios, pensada para reunir, en un solo lugar, a todos los actores del negocio de las hamburguesas, los sándwiches y los perros calientes. Se conocerá de primera mano las tendencias y novedades de más de 80 marcas del segmento, en categorías como: cárnicos, lácteos y quesos; panadería; congelados; bebidas con y sin alcohol; servicios especializados; fruver; empaques; aseo; salsas y aderezos; grasas y aceites; equipamiento de cocina, entre otros.
“Esperamos que, Entre Panes, convención de negocios, se consolide como una plataforma clave de relacionamiento, un escenario ideal para que marcas, proveedores y empresarios gastronómicos, de Colombia y Latinoamérica, creen alianzas estratégicas que fortalezcan la cadena de valor”, asegura María Carolina Urrego, organizadora del evento.
La muestra comercial de Entre Panes, ofrecerá espacios de formación y networking con una agenda interactiva que incluye más de 20 charlas, lideradas por referentes del negocio de la comida rápida, quienes abordarán temas desde liderazgo hasta el marketing digital, pasando por innovación, sostenibilidad e inteligencia artificial aplicada al sector. Además, contará con un “show de lanzamientos” donde las marcas presentarán sus productos más innovadores.
Bajo el concepto “Dale un mordisco al éxito”, grandes nombres del negocio gastronómico como Pilar Amorocho, gerente de Sándwich Qbano; Pablo Vélez, socio fundador de Home Burgers; Alejandro Escallón, fundador de B.Eats; Lorenzo Mazuera, gerente de operaciones de Bicono; Catalina Lozano, CEO de Randys, entre otros, compartirán sus estrategias, aprendizajes y apuestas de futuro. Entre Panes 2025 llega para convertirse en punto de encuentro para la actualización, la profesionalización y la conexión entre proveedores y empresarios de la comida rápida y casual. El evento es sin costo, con registro previo en www.entrepanesb2b.com.