La comida rápida tiene su espacio en la convención de negocios Entre Panes

El 26 y 27 de agosto se darán cita en Corferias (pabellón 1, segundo nivel) más 2.000 propietarios de restaurantes en la primera edición de Entre Panes, convención de negocios, pensada para reunir, en un solo lugar, a todos los actores del negocio de las hamburguesas, los sándwiches y los perros calientes. Se conocerá de primera mano las tendencias y novedades de más de 80 marcas del segmento, en categorías como: cárnicos, lácteos y quesos; panadería; congelados; bebidas con y sin alcohol; servicios especializados; fruver; empaques; aseo; salsas y aderezos; grasas y aceites; equipamiento de cocina, entre otros.

“Esperamos que, Entre Panes, convención de negocios, se consolide como una plataforma clave de relacionamiento, un escenario ideal para que marcas, proveedores y empresarios gastronómicos, de Colombia y Latinoamérica, creen alianzas estratégicas que fortalezcan la cadena de valor”, asegura María Carolina Urrego, organizadora del evento.

La muestra comercial de Entre Panes, ofrecerá espacios de formación y networking con una agenda interactiva que incluye más de 20 charlas, lideradas por referentes del negocio de la comida rápida, quienes abordarán temas desde liderazgo hasta el marketing digital, pasando por innovación, sostenibilidad e inteligencia artificial aplicada al sector. Además, contará con un “show de lanzamientos” donde las marcas presentarán sus productos más innovadores.