¿James Rodríguez seguirá en León en el 2026? Directivo del club habló sobre el futuro del colombiano

James Rodríguez ha disputado a la fecha 23 compromisos con León FC de México, club en el que se encuentra desde enero de este año. En este tiempo, el colombiano ha aportado 7 asistencias y 3 goles, estando presente en 10 tantos, un buen balance para el mediocampista cucuteño de 34 años, que estuvo presente en el último juego ante Columbus Crew por la Legues Cup.

James llegó a suelo mexicano proveniente del Rayo Vallecano, en ese entonces dueño de sus derechos deportivos, firmando por un año; es decir, tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, según información revelada por la prensa local, tanto James como su entorno aún no tienen una decisión sobre su futuro inmediato, si se quedará en el equipo o buscará otro rumbo para su carrera

Lea también: Joven promesa de la Liga colombiana es nuevo compañero de James Rodríguez en León de México

James Rodríguez se vio muy activo luego de su participación en la Leagues Cup con León. Aprovechando su estadía en los Estados Unidos, donde estuvo presente en un partido de beisbol.

Ante esta incertidumbre, el dirigente del club, Rodrigo Fernández, explicó a Azteca TV sobre el contrato del colombiano: “El jugador ha hablado directamente con el presidente (Jesús Martínez Murguía), esto está empezando, pero yo creo que conforme pasen las cosas, se verá que va a pasar con James Rodríguez”.

Haciendo énfasis en los resultados del presente semestre del equipo que podrían influir en la permanencia del jugador, actualmente en la Liga Mexicana los dirigidos por Eduardo ‘Toto’ Berrizo no han iniciado de le mejor manera, con tres fechas son decimosexto con tres puntos, donde perdieron dos partidos y ganaron otro.

Berrizo también habló de la dura temporada de fichajes durante este mercado “Es el peor mercado de fichajes desde que estoy aquí” mencionó el directivo del equipo mexicano. Donde dejo ver que la salida de Steven Mendoza para el Paranaense afecto sus planes para esta temporada, así mismo se cayeron varios fichajes que ya estaban prácticamente confirmados.

Le podría interesar: James Rodríguez sobre la llegada de Luis Díaz a Bayern Múnich: “Ficharon a un jugador grande”

El próximo partido de León FC será ante los Rayados de Monterrey por la Liga Mexicana, equipo con el juego un ex-Real Madrid Sergio Ramos, el partido se disputará el próximo lunes 11 de agosto a partir de las 8:00 p.m (hora colombiana).