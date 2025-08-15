Incautan maquinaria del Clan del Golfo usada para la minería ilegal en Zaragoza, Antioquia

Zaragoza, Antioquia

En el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarrollaron operaciones simultáneas que permitieron la incautación de maquinaria e insumos utilizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros, actividad que financiaba al grupo armado organizado Clan del Golfo.

La primera operación se llevó a cabo en el sector conocido como Alto de María, jurisdicción de Zaragoza, Antioquia, donde las autoridades intervinieron siete unidades productoras mineras. En el lugar fueron halladas seis dragas caperuzas, una excavadora, seis motores industriales, una clasificadora y 300 galones de ACPM.

De acuerdo con las investigaciones, estos elementos, avaluados en más de 1.000 millones de pesos, permitían la extracción mensual de aproximadamente 21.000 gramos de oro, generando ganancias ilegales superiores a los 8.000 millones de pesos. Dichos recursos eran destinados a financiar las redes logísticas y criminales del Clan del Golfo.

Impacto del operativo

Las autoridades señalaron que esta intervención no solo afecta las finanzas de la organización, sino que también reduce el impacto ambiental en varias hectáreas y fuentes hídricas deterioradas por la minería ilegal.

El Ejército destacó que las operaciones en el Bajo Cauca antioqueño han debilitado de manera sostenida las economías ilícitas de los grupos armados organizados y han fortalecido el control institucional sobre estas zonas.