Un muerto y varias personas heridas en una mañana accidentada en Bogotá

Bogotá

Durante la mañana del miércoles 13 de agosto, una serie de accidentes hizo que las autoridades tuvieran que asistir a varias personas afectadas. En uno de los hechos mas graves, dos rutas escolares, una volqueta y dos motocicletas se estrellaron en la calle 170 con carrera 12, sentido oriente-occidente, allí una persona falleció.

La otra situación se presentó muy cerca al estadio Nemesio Camacho el Compín, en donde un motociclista arrolló a un habitante de calle que habría cruzado la vía sin ninguna precaución, provocando que el conductor de la motocicleta perdiera el control de su vehículo.

Mañana con protestas en Bogotá

A demás de los accidentes más graves, durante la mañana se presenta siniestro vial en la localidad de Bosa, entre bus y motociclista en la Av. Guayacanes con calle 61A, sentido sur-norte, lo que provocó las protestas de un grupo de ciudadanos que bloquearon la vía por mas de dos horas, esto hizo que los vehículos tuvieran que desviar por la Av. Villavicencio al oriente y Av. Cali al sur y también por la Av. Bosa al oriente y Av. Cali al norte.