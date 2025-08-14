Bogotá

Accidente en el que un motociclista perdió la vida afecto la movilidad en la avenida NQS de Bogotá

Desde Transmilenio y la Secretaría de Movilidad implementaron cierres que duraron gran parte de la mañana del 14 de agosto

Accidente en el que falleció un motociclista en la avenida NQS

Accidente en el que falleció un motociclista en la avenida NQS

Bogotá

Durante la mañana del jueves 14 de agosto, un bus articulado de Transmilenio y una moto resultaron envueltos en un accidente, muy cerca alas calle 53 en Bogotá. En el accidente el conductor de la moto falleció y hubo necesidad de alterar la normalidad en el tránsito de buses articulados por la avenida NQS.

Por cuenta de las labores de las unidades de Tránsito, la Flota troncal realizó un contraflujo desde el sector del 7 de agosto en sentido norte - sur y en sentido sur - norte haciendo que los vehículos salieran al carril mixto desde la estación Campín. Las autoridades en el lugar hicieron las labores de inspección al cuerpo de la persona que falleció y por eso se dejó de atender las estaciones 7 agosto, Movistar Arena y Campín - UAN.

Para permitir el tránsito de vehículos sobre la venida NQS, las autoridades recomendaron que los carros particulares tomaran como vías alternas la calle 63 al occidente y la carrera 50 al sur.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad