Accidente en el que un motociclista perdió la vida afecto la movilidad en la avenida NQS de Bogotá

Bogotá

Durante la mañana del jueves 14 de agosto, un bus articulado de Transmilenio y una moto resultaron envueltos en un accidente, muy cerca alas calle 53 en Bogotá. En el accidente el conductor de la moto falleció y hubo necesidad de alterar la normalidad en el tránsito de buses articulados por la avenida NQS.

Por cuenta de las labores de las unidades de Tránsito, la Flota troncal realizó un contraflujo desde el sector del 7 de agosto en sentido norte - sur y en sentido sur - norte haciendo que los vehículos salieran al carril mixto desde la estación Campín. Las autoridades en el lugar hicieron las labores de inspección al cuerpo de la persona que falleció y por eso se dejó de atender las estaciones 7 agosto, Movistar Arena y Campín - UAN.

Para permitir el tránsito de vehículos sobre la venida NQS, las autoridades recomendaron que los carros particulares tomaran como vías alternas la calle 63 al occidente y la carrera 50 al sur.