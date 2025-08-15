Gobierno anuncia distrito de riego y plan agroindustrial desde Jericó, Boyacá

La iniciativa busca garantizar cultivos todo el año, fortalecer la agroindustria local y abrir nuevos mercados nacionales e internacionales.

Jericó

En Jericó, Boyacá, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) oficializó el inicio del proceso para construir un distrito de riego que beneficiará a productores de la región y se replicará en otros municipios del país. Con la entrega de la primera resolución, se abre la fase de estudios, diseños y socialización del proyecto, que busca garantizar disponibilidad de agua en cualquier época del año.

El presidente de la ADR, César Pachón, destacó que esta obra permitirá cambiar el calendario tradicional de siembra y cosecha para aprovechar mejores precios en el mercado.

“En épocas de verano no se puede cultivar si no se cuenta con agua. Con este distrito, los productores podrán sembrar en cualquier época y cosechar incluso antes que el resto, lo que les dará mejores precios y más ingresos”, afirmó.

Producción de alfalfa y palma, con mercado asegurado

Pachón explicó que una de las apuestas será la siembra de alfalfa, utilizada para alimentación animal por su alto contenido proteico y con demanda tanto nacional como internacional.

“Este cultivo puede sustituir importaciones de soya que se usan en concentrados para animales. En Boyacá hay potencial y vamos a apoyarlo con agroindustria, asistencia técnica y mercados seguros”, aseguró.

También se fortalecerá la producción de palma, con la garantía de que se pagará por encima del costo de producción y se ofrecerá un margen de rentabilidad para los campesinos. “No es fácil encontrar un producto con compra asegurada y rentabilidad garantizada. La palma es uno de ellos y vamos a apoyar a los productores locales para que puedan abastecer la alta demanda del país”, recalcó.

Represas y reservorios en zonas estratégicas

El proyecto incluye la construcción de represas y reservorios en zonas como La Guaira y el norte de Boyacá.

“Vamos a trabajar de la mano con las comunidades indígenas y campesinas para que este acceso al agua impulse cultivos de alto valor y mejore las condiciones de vida en el campo”, dijo Pachón.

Compras públicas para combatir el hambre y salvar cosechas

Paralelo a las obras, la ADR desarrolla un plan de compras públicas de alimentos como papa, arroz y leche directamente a asociaciones campesinas y cooperativas.

“Queremos garantizar seguridad alimentaria, pero también ayudar a los campesinos comprando cosechas que hoy están en riesgo de perderse”, afirmó.

Estos productos se destinarán a programas contra el hambre en departamentos como Chocó y La Guajira, y en ciudades como Barranquilla, Riohacha y Cali, siguiendo el Mapa del Hambre del Gobierno Nacional. Las entregas se harán con base en listados de beneficiarios que aporten las EPS, el ICBF, alcaldías y otras entidades.

Ruta de la Seda y alianzas con China para café y cacao

En materia de comercio exterior, Pachón resaltó la Ruta de la Seda, una estrategia de cooperación con China. Explicó que empresas de ese país, incluida una de las mayores comercializadoras de café del mundo, proyectan invertir en infraestructura, trillas y agroindustria en Colombia.

“Vamos a sustituir cultivos ilícitos con café y cacao, garantizando precios estables para los productores. El café es el cultivo de la paz y vamos a trabajar para que tenga un mercado seguro”, puntualizó.

La ADR también mantiene conversaciones con empresas internacionales para ampliar el mercado del cacao colombiano. En noviembre, Colombia será país invitado en la feria internacional de Shanghái, donde se exhibirán productos de diferentes organizaciones campesinas con el objetivo de atraer inversión, tecnología y maquinaria.