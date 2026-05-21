Alcaldesa de Tunja alerta posibles actos de corrupción en millonario contrato de obras públicas

La alcaldesa de María Paula Jiménez advirtió ante el Concejo Municipal de Tunja sobre presuntas irregularidades en la ejecución del contrato administrativo 1767-2025, suscrito con la empresa de desarrollo territorial de Don Matías S.A.S. para obras de infraestructura rural, salones comunales, parques e infraestructura educativa.

Durante una sesión accidental convocada para revisar el estado del contrato, la mandataria señaló que la ciudadanía exige respuestas frente a los retrasos y al manejo de los recursos públicos comprometidos en el proyecto..

Según explicó la alcaldesa, el contrato supera los 15 mil millones de pesos y al contratista se le transfirió cerca del 95 % del valor total, equivalente a más de 14.300 millones de pesos. Jiménez cuestionó que esos recursos hubieran sido entregados sin garantías suficientes para proteger el dinero público y aseguró que la situación genera preocupación por el impacto que podría tener en las comunidades beneficiarias. «...No todo lo legal es necesariamente moral...», afirmó durante su intervención ante los concejales.

La mandataria sostuvo que presidentes de juntas de acción comunal y habitantes de diferentes sectores han expresado inquietudes por el estado de las obras, debido a que algunos proyectos presentan deterioro, otros no han iniciado y varios registran retrasos significativos.

De acuerdo con la alcaldesa, existen frentes de obra sin reactivación contractual, ausencia de informes de interventoría y falta de respuesta por parte del contratista frente a los requerimientos hechos por la Secretaría de Infraestructura.

En su declaración, Jiménez aseguró que durante cinco meses consecutivos la Administración Municipal ha evidenciado incumplimientos reiterados en distintos frentes del contrato. Además, afirmó que la situación podría trascender el ámbito administrativo y derivar en investigaciones por posibles actos de corrupción.

La alcaldesa indicó que existen indicios de presuntas conductas delictivas y mencionó la posible participación de funcionarios de alto nivel y organismos de control, aunque aclaró que los hechos aún están siendo revisados y documentados.

Frente a este panorama, la Administración Municipal anunció que estudia la posibilidad de declarar el incumplimiento formal del contrato con Don Matías SAS.

En entrevista posterior con Caracol Radio, la alcaldesa reiteró que el municipio adelantará una revisión detallada del avance real de las obras y de los cronogramas pactados. Asimismo, señaló que la prioridad será establecer responsabilidades y adoptar medidas jurídicas, fiscales y administrativas para proteger los recursos públicos y responder a las inquietudes de la ciudadanía.