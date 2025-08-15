Este viernes el Centro Democrático adelantará la eucaristía por el eterno descanso de Miguel Uribe.

Cúcuta

La Catedral San José de Cúcuta es el epicentro, donde el Centro Democrático y la comunidad en general, ofrecerán una misa por el eterno descanso del alma del senador Miguel Uribe Turbay. Desde este partido político están haciendo la invitación para que todos los cucuteños asistan a este encuentro religioso.

“Este viernes 15 de agosto estaremos asistiendo todos a la Catedral de Cúcuta. Es una invitación que le hacemos a todos los ciudadanos para que nos acompañe y dedicarle este momento al doctor Miguel Uribe Turbay, por el eterno descanso de su alma” dijo Carlos Dueñas, concejal de Cúcuta.

Añadió que “Miguel Turbay fue buen hijo, buen padre, buen ciudadano, quien estaba muy interesado en realizar acciones por nuestro departamento, con quien visitamos ciertos barrios de nuestra ciudad. Es lamentable la noticia de su partida”.

Esta misa, organizada por su partido político, contará con la participación del obispo de la Diócesis de Cúcuta. “Enviaremos un mensaje a nivel nacional y a nuestra Cúcuta. Esta violencia tiene que parar, no queremos más niños huérfanos”.

Resaltó el cabildante que de momento, como partido político y tras el fallecimiento de Uribe Turbay, están analizando la mejor opción para tener su candidato presidencial.