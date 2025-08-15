En Santa Catalina- Bolívar piden recursos al Gobierno Nacional para nueva sede de la alcaldía

Un estudio patológico estructural realizado a las instalaciones de la Alcaldía de Santa Catalina determinó que la edificación presenta alto riesgo físico, lo que obligó a la administración municipal a tomar medidas urgentes para proteger a funcionarios y ciudadanos.

Ante la advertencia técnica, el alcalde Arnaldo Beltrán ordenó el traslado inmediato de las dependencias con mayor afluencia de público hacia otro inmueble.

La nueva sede provisional es el edificio conocido como BAF (Bienvenidos al Futuro), construido en la década de 1990 para ser un centro de atención infantil, pero que nunca fue terminado ni puesto en funcionamiento. La actual administración decidió invertir en su adecuación para habilitarlo como sede alterna.

Entre las dependencias trasladadas se encuentran la Secretaría de Gobierno —con sus enlaces de educación, víctimas, adulto mayor, juventudes, discapacidad y juntas de acción comunal—, así como las secretarías de Salud, Jurídica y de Servicios Públicos, por ser las que concentran la mayor demanda de atención ciudadana.

“Era perentorio salir de esas instalaciones porque podía ocurrir una tragedia. Nuestro objetivo es construir una nueva sede con cimientos sólidos, sostenible y de fácil mantenimiento. Para lograrlo necesitamos el apoyo del ministro del Interior, Armando Benedetti, para que se giren los recursos y podamos levantar una edificación digna”, manifestó el alcalde Beltrán.

La medida no solo busca garantizar la seguridad de la comunidad y del personal, sino también avanzar en el diseño y gestión de recursos para edificar una nueva sede administrativa que cumpla con los estándares técnicos y de seguridad exigidos por la ley.