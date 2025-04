Hoy nos tomamos un excelente café en Quindío, 280% se han incrementado las tiendas de café: Cámara

Armenia

La Cámara de comercio de Armenia y del Quindío entregó su Observatorio de Café 2024, compilando cifras de la industria y encuestas desarrolladas a 42 tostadoras del Quindío, 237 tiendas de café especializadas y 1.000 personas del público en general para medir el crecimiento de la industria y los hábitos de consumo

Un poco más de 280% ha sido el incremento del número de tiendas de café en el departamento del Quindío en los últimos 10 años.

El 76% del café que se prepara y vende en tiendas especializadas es de origen Quindío, lo que demuestra que estas tiendas son una vitrina clave para su comercialización.

Rodrigo Estrada, Presidente Cámara de Comercio de Armenia

El tema de cafés especiales, café especial le genera un valor un plus, digámoslo, a la cosecha. La cosecha de este año, digamos, aproximadamente fueron 70 millones de dólares como tal y el café especial subió en un 26%, o sea, 18 millones de dólares y demás por la transformación de café especial.

Lo segundo es que en tiendas de café especial ha crecido muchísimo. Tenemos cerca de 280 tiendas de café especiales donde la gente va a tomarse un buen café para disfrutar de una experiencia y vemos diferentes tiendas en todo el departamento como tal que ha crecido.

Socialización de estudio de cafés especiales de la Cámara de Comercio de Armenia.

Lo otro es que el café especial implica personas más especializadas. Y eso ha hecho y que el empleo permanente se ha fortalecido, porque la gente necesita baristas expertos, necesita gente experta en el tema de café y vimos las cifras que ha crecido cerca de un 12 a 15% los empleos permanentes. Conclusión, el café es importante en el Quindío, es importante la transformación, tanto para el turista como para los quindianos ha sido fundamental, en este caso, las tiendas de café especial.

Tenemos cerca de 42 tostadoras de cafés especiales, que son las que están haciendo hoy vimos una experiencia a 50, 60 personas que trabajan en cafés especiales, digamos, una tostadora una tostadora hace eso. Esas tostadoras han crecido bastante, todavía tienen mucha capacidad, están apenas en un 30% de su de su capacidad, digamos, de lo que ellos pueden hacer y hay posibilidad de seguir creciendo bastante, pero son muy importantes tanto el atado de cafés especiales como la tienda de cafés especiales.

Ricardo Munard, director de Cafés Especiales de Cámara de Comercio

Hoy nos tomamos un excelente café en el Quindío. Yo diría que las tiendas 288 que tenemos identificadas han hecho una labor, los empresarios que no tienen tienda, pero que venden ya café especial han hecho una labor, la Cámara de Comercio ha hecho una gran labor, otras entidades como el Sena y otras y creería yo que en el Quindío nos podemos tomar un muy buen café hoy.

Tiendas de café en crecimiento

Tenemos un estimado según el último estudio del 280% hemos crecido, o sea, hace 10 años teníamos alrededor de 75 tiendas y hoy tenemos identificadas alrededor de 288 tiendas que varían mucho, casi que mes a mes se abren tiendas, se cierran tiendas, pero digamos que más o menos es el promedio que tenemos en el mundo. Todos los municipios tienen por lo menos cuatro o cinco tiendas de cada especialidad.

Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío

El que más tiene es Armenia, obviamente, porque es el más grande. estamos hablando de más de 100 tiendas de especialidad, seguido por Circasia, tenemos Filandia, Salento, Calarcá, ha repuntado mucho en materia de eso, pero digamos que todos los municipios incluyendo los cordilleranos, tienen muy buenas tiendas de café de especialidad.

Los quindianos estamos aprendido a tomar un buen café

Creo yo también que los quindianos estamos aprendiendo a tomar café, entonces cada vez estamos exigiendo un mejor café y eso hace que las tiendas, digamos, que cada vez vendan más y que se genere pues toda una dinámica alrededor de eso.

¿Qué es lo que más se toma?

Pues de definitivamente el café que más se toma es el café negro, oscuro, como lo queremos llamar, tipo americano, que es el café con agua, pues como lo tomamos, que es el que se más se consume en hogares, en tiendas, en cafeterías, pero lo importante acá es que ha venido creciendo una cultura por las bebidas preparadas como el capuchino, como el latte, como el espresso, que son realmente las que impactan la economía del productor

¿Hay competitividad en los precios?

En este momento hay un tema muy coyuntural y es que la materia prima está costosa, o sea, el café está caro. Entonces, para un productor y salir a vender café, digamos que en este momento está en buen momento, ¿cierto? Para el tostador no está en el mejor momento, porque el tostador y la tienda, digamos, que está pagando la materia más cara que ha pagado en toda su historia, ¿cierto?

Pero yo no le puedo subir a la taza de café de un día a otro, no le puedo subir 1000 o 2000 pesos, porque el cliente no me va a ir, entonces, es un momento para ellos un poco complejo porque digamos que se le se les disminuyó la rentabilidad, pero de cierto modo el café sigue siendo muy rentable y más si lo vendo en taza como tal. Entonces, sigue siendo muy competitivo para los productores, sigue siendo muy competitivo para tostadores y para tiendas de café como tal.

Sí, en el estudio tenemos, incluso el último estudio nos dice que el precio promedio del año pasado era 3500, para este año fue de 4060 pesos. Hay tiendas pues que obviamente hay un precio más alto que son de 6000, 7000 pesos por una taza de café, otras en 3500, pero digamos que los promedios fueron el año pasado 3500, alrededor de 3500, este año alrededor de 4000 pesos. ¿

Tostador de café

Jorge Iván Giraldo, manejo la parte dirección de comercio exterior, exportaciones de café de la empresa Coffee Connection SAS que queda dentro de la ciudad de Armenia.

Nosotros somos trilladores, tostadores y exportadores de café de Colombia y viendo el informe del desarrollo de la industria tostadora del departamento y ver los resultados en lo que significa el consumo de café en el departamento del Quindío, la industria, la transformación, el desarrollo de las tiendas, el desarrollo tecnológico que hemos logrado nos va convirtiendo en un clúster en el negocio del café, eso está claro en el informe. no solamente lo que aportamos a nivel de ventas regionales a nivel de turismo, sino las ventas nacionales y la exportación de lo que hemos logrado en estos últimos 10 años.