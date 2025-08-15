“Colombia debe tener la capacidad de construir una senda de crecimiento de largo plazo”: ANDI

Durante la segunda jornada del Décimo Congreso Empresarial Colombiano, CEC 2025, de la ANDI, el presidente de la Asociación, Bruce Mac Master, hizo un llamado a robustecer la construcción de país de cara al futuro.

El dirigente gremial inicio su presentación hablando sobre el contexto internacional y los desafíos que tiene Colombia para el mundo. Algunas de las cifras que destacó son las de exportaciones que llegan a un USD $14.900 millones hacia Estados Unidos, recalcando la importancia de esta relación comercial.

Luego, en el contexto nacional, ubicó a Colombia en esta realidad, y señaló que, a lo largo de los años, el país ha sido una economía líder en la región, respaldada por una política macroeconómica prudente y confiable, con avances en la institucionalidad y con crecimientos moderados pero continuos.

“Sin embargo, tenemos grandes retos sociales y desafíos para la competitividad. Pero, sobre todo, tenemos el compromiso de construir nuestro futuro”, comenta Mac Master.

Por eso, en su intervención, el líder gremial remarcó que es de suma importancia estructurar una senda de crecimiento de largo plazo y re estabilizar el país en temas como la salud, las finanzas públicas, las relaciones internacionales, la seguridad energética y la seguridad. “Colombia tiene una oportunidad de hacer las cosas bien y en particular el sector productivo ha sido muy férreo en ello”, preciso Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

En materia de mercado laboral, el dirigente gremial, preciso sobre la situación compleja de la informalidad en el país .“Es el elefante de la sala, porque genera una gran cantidad de problemas por la falta de derechos y la falta de oportunidades para todos. Colombia tiene un reto inmenso de bajar el desempleo, pero igualmente la informalidad. De cada diez trabajadores, siete son informales”, añadió.

En la instalación de este segundo día del Congreso Empresarial Colombiano- CEC, también estuvo Sergio Díaz-Granados, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe, CAF, quien aseguró que, mirando hacia el futuro, en la región también hay oportunidades en varios sectores, como el agropecuario, en ecosistemas de biodiversidad y transición energética.

“Queremos ser un aliado del sector empresarial en América Latina y el Caribe. Hemos apalancado más de 7.500 millones de dólares en el sector privado”, dijo el presidente de CAF.

Precisamente, de cara a atender estos retos, Díaz-Granados remarcó que el objetivo de la institución es acercarse cada vez más a los gobiernos regionales y al mismo tiempo atraer más recursos para los proyectos.

“Nuestro reto en la región está en trabajar más de cerca con los Gobiernos. Tenemos que colaborar especialmente en autonomía tributaria”, dijo el funcionario.

Durante la mañana, igualmente estuvieron presentes el Procurador General de la Nación quien hizo un llamada la unidad nacional; y el Registrador Nacional quien comento la importancia de la integridad electoral, de la independencia y autonomía de la autoridad electoral en el país.