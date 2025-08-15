El puertorriqueño Dálmata reaparece con la canción “Confesarte”, un despecho disfrazado de rudeza

Música

El cantautor puertorriqueño Dálmata presentó su más reciente canción, “Confesarte”, de la que afirma que se trata de “una confesión de esas que se hacen a regañadientes. Expresa una situación de tranquilidad emocional que se pretendía mostrar, pero que en realidad no existe”.

En esta propuesta musical se perciben sonidos provenientes de otros géneros como la ranchera, una muestra clara de su interés por incursionar en nuevas sonoridades. Aunque él no interpreta directamente estos estilos, los incorpora a través de invitados que se desenvuelven con soltura en esos ritmos añadidos.

En diálogo con Lo Más Caracol, recordó sus inicios en 2002, cuando fue incluido en compilados del entonces emergente ritmo del reguetón y otros géneros que conforman el universo del sonido urbano. Relató cómo enfrentó las etapas de declive del reguetón, provocadas por la saturación de producciones, una situación que, según él, ya ha sido superada.

Cuando era niño, padeció una condición dermatológica que le causaba manchas rojas en la piel. Por eso, sus amigos comenzaron a llamarlo “Dálmata”, apodo que más tarde adoptó como nombre artístico. Aunque ya superó esa condición de salud, el nombre permanece como parte de su identidad musical.

“Confesarte” fue escrita por el propio Dálmata (Fernando Mangual) junto a Daniel Eduardo Astudillo, y narra la historia de alguien que lo dio todo por amor, pero terminó con las manos vacías. Su pareja pidió “un tiempo”, aunque en realidad ya se iba, dejando al protagonista solo y sin respuestas.

La producción estuvo a cargo de Juan Sebastián Tunjo, Juan Camilo Álvarez, David Monsalve, Junior Rodas y Que Combito, con mezcla y masterización de EarCandy. El resultado es un viaje sonoro sin filtros, sostenido tanto por su atmósfera melancólica como por la crudeza de su mensaje.

Además de los elementos de ranchera, la canción incorpora matices de trap con docerola, tuba y guitarra, aportando un sello nostálgico que refuerza el desahogo emocional. Dálmata busca conectar con nuevas audiencias desde un lugar más íntimo, ofreciendo un himno para el despecho y un espacio para confesar lo que muchos han callado.

Actualmente, Dálmata reside en Medellín junto a su familia, y asegura sentirse muy cómodo, tanto en lo personal como en lo profesional.

Dalmata

Fernando Mangual Vázquez, conocido artísticamente como Dálmata, nació el 29 de febrero de 1980 en Ponce, Puerto Rico. Desde muy jóven mostró inclinación por la música, influenciado por su entorno familiar y por la efervescencia cultural de su ciudad natal. A los diez años ya escribía canciones, y más adelante se trasladó a San Juan , en donde fue descubierto por productores del género urbano.

Su carrera despegó en 2002 como solista y en 2003 conformó el dúo Ñejo & Dálmata, con el que alcanzó notoriedad internacional gracias al álbum “Broke & Famous”. Como solista, ha colaborado con artistas como Zion & Lennox, Sebastián Yatra, Pipe Bueno y Andy Rivera, consolidando un estilo que fusiona pop latino, electropop, salsa y reguetón. Su discografía incluye el EP “Científico Loco” y el álbum “HAPPINESS”, donde explora nuevas sonoridades sin perder su esencia.