“El país necesita una red aeroportuaria integral”, Erika Zarante, CEO de LATAM Colombia

Esta semana, se está llevando a cabo el 10° Congreso Empresarial Colombiano (CEC), un evento que se ha venido consolidando como el foro empresarial más influyente del país, pues reúne a líderes nacionales e internacionales para analizar los desafíos y oportunidades que definirán el futuro del país.

Este año, temas como el diálogo estratégico sobre geopolítica, democracia y la economía fueron claves en las conversaciones del foro.

Durante este Congreso, Erika Zarante, CEO de LATAM Colombia y Personaje de la Semana en Caracol Radio, planteó la necesidad de encontrar una manera de que haya un trabajo armónico, un trabajo conjunto entre el Estado y entre la industria privada en el sector de la aeronáutica.

¿Cómo está la situación de los aeropuertos en Colombia?

“Colombia tiene un reto muy importante a nivel de infraestructura en prediseño de cómo viene trabajando el tema aeroportuario”, aseguró Zarante, quién indicó también que el principal desafío es “cómo generamos una infraestructura de una red aeroportuaria integral en donde los aeropuertos troncales realmente empiecen a comunicarse más con los aeropuertos regionales”.

Para lograrlo, insistió en que es necesario “un trabajo público-privado en el cual las empresas empiecen a participar más activamente en los planes maestros… no solo dando un número de proyección de pasajeros, sino aportando cuál es la tendencia que viene en materia de experiencia al cliente, en materia de innovación y pudiendo generar inclusive ideas que no solo requieran inversiones económicas, sino flexibilidad de los aeropuertos para poder optimizar los procesos”.

La ejecutiva advirtió que la infraestructura del Aeropuerto El Dorado y Medellín cuenta con una capacidad limitada, lo que puede afectar incluso al turismo y a los aeropuertos regionales, ya que “toda la aviación, todos los pasajeros vienen necesariamente a través de Bogotá o de aeropuertos con vales como Medellín y Cartagena”.

¿Cómo afecta esta situación al turismo?

Para Zarante, el turismo enfrenta retos grandes. El primero es que es uno de los reguladores de la economía del país; sin embargo, hace falta pensar en cómo se puede trabajar y desarrollar un plan claro que defina la mejor manera de impulsarlo. Un plan, según la ejecutiva, que defina qué se busca con el turismo y cuál será el papel que jueguen los operadores y los aeropuertos en ese objetivo.

Para hablar sobre ello, citó el caso de San Andrés. “Por ejemplo, como la tarjeta de turismo, que es algo que debemos trabajar para que realmente el pasajero pueda generar más facilidades para poder llegar hasta aquí”, aseguró.

Sobre la seguridad aérea, afirmó que “es segura. Nosotros venimos trabajando con la Aeronáutica Civil para seguir desarrollando acciones que puedan generar optimizaciones”.

Finalmente, concluyó que la meta es que “la capacidad que estamos buscando se vea de manera real” y que los aeropuertos tengan “una mayor capacidad para que en esos momentos, como en los que se presentan mal clima, puedan generar menos complicaciones para los pasajeros”.