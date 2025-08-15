Concejo de Cúcuta continúa analizando la actualización del estatuto tributario

Cúcuta

Durante los próximos 15 días de agosto, la Corporación Concejo de Cúcuta, continua con el estudio de la actualización del estatuto tributario.

“En estos momentos, salió de la comisión del plan, el primer debate que se dio allá, sabemos que ampliaron las diferentes sesiones, donde se escucharon las inquietudes de la ciudadanía, pero a hoy, hay todavía mucha duda y por eso, en segundo debate, el balón está en la plenaria” dijo Carime Rodríguez, presidente del Concejo.

Agregó que como presidente de la corporación, “tengo una gran responsabilidad con la ciudad, donde debo poner en consideración artículo por artículo, darlo a conocer a la ciudad cómo se va a modificar o si sigue igual”.

Aprovechó los micrófonos para “enviarle un mensaje a la ciudadanía, que esta Corporación no le va a subir los impuestos a la ciudadanía. Esa es la directriz que tenemos, como concejo que hemos hablado. Es por unanimidad que no vamos a subir los impuestos y por eso hay que revisar, uno a uno, todas esas inquietudes que tiene la ciudadanía”.

Añadió, que de ser necesario, el alcalde podría estar convocando a otros 15 días de sesiones extras.