En Ocaña se preparan para celebrar el Día de la Virgen de Torcoroma

Ocaña

El sábado 16 de agosto se cumplen 314 años de la aparición de la Virgen de Torcoroma en el municipio de Ocaña, razón por la cual, se llevarán a cabo eventos religiosos tanto en el casco urbano como en el santuario Agua de la Virgen.

Autoridades municipales están preparadas, con un completo dispositivo de seguridad, para blindar a los asistentes.

Más información Este viernes, el Centro Democrático adelantará la eucaristía por el eterno descanso de Miguel Uribe

“Realizamos una reunión de coordinación, de la fuerza pública con la alcaldía municipal y otros entes, para prestar los servicios del fin de semana con motivo de las fiestas patronales de la Virgen de Torcoroma” explicó el mayor de la Policía, Dagoberto Guzmán.

“Esperamos llegar a todos los puntos donde los feligreses van a estar en misa, en procesiones, dentro del municipio y en el santuario Agua de la Virgen, donde se contará con unidades de la fuerza pública e integrantes de la alcaldía municipal”.

Indicó que se analizan los antecedentes de años atrás, donde se han presentado algún tipo de alteración, para cubrir estos lugares y evitar que se repita la historia.

A estas actividades religiosas asistirán el Cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá.