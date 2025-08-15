Carlos Andrés Gómez ya está en Río de Janeiro y posa con la camiseta del Vasco Da Gama

La llegada del extremo colombiano Carlos Andrés Gómez al Vasco Da Gama es inminente. El jugador de 22 años ya está en Río de Janeiro y posó con la camiseta del equipo, a falta de presentar exámenes médicos para poder firmar contra con el equipo Carioca.

“Vasco da Gama anuncia que ha llegado a un acuerdo con el delantero Andrés Gómez. El jugador llegó a Río de Janeiro el jueves por la noche (14) para someterse a exámenes médicos y posteriormente procederá con los trámites burocráticos para ser confirmado oficialmente como el nuevo fichaje del Gigante de la Colina”, informó el Vasco.

O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o atacante Andrés Gomez.



O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (14) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como novo… pic.twitter.com/DpBQp04zvw — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 15, 2025

Gómez llega al Vasco procedente del Stade Rennais de la primera división francesa. El acuerdo se cerró con un préstamo con opción de compra obligatoria, en caso de cumplirse ciertos objetivos. De ser vendido, el equipo brasileño pagará 4 millones de euros por el 60% del pase del jugador, informó Globo Esporte.

¿Qué dijo Carlos Gómez de su llegada al Vasco?

“Físicamente, me encuentro muy bien. Tengo algunas molestias en el cuádriceps, pero no son graves. Vengo de la pretemporada y estoy muy contento de estar aquí. Tengo muchas ganas de estar en el campo y dar lo mejor de mí”, comentó Gómez en su llegada al equipo.

Y agregó sobre lo que pueden esperar de él: “Mucho compromiso, me gusta correr mucho, soy muy rápido. También marco goles con ambos pies; soy un jugador que desequilibra el balón. También apoyaré la defensa, y sobre todo el ataque”.

Finalmente, expresó su ilusión de jugar el Mundial del 2026 con la Selección Colombia. “Sería un sueño para mí jugar también el Mundial con mi selección. Por eso aspiraba a venir a un club tan grande. Creo que es un entrenador que me dará mucha confianza, porque ha trabajado con muchos colombianos y podrá sacar lo mejor de mí“, mencionó,