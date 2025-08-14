Guillermo Celis reveló el imperdonable error que cometió con el DT, cuando era jugador del Benfica

El mediocampista Guillermo Celis llegó como refuerzo del Junior para este semestre y fue elegido como el mejor jugador del partido pasado ante Envigado. Hoy en día, a sus 32 años, recordó sus viejos tiempos en los que estuvo en Benfica de Portugal, cuando hace casi 10 años fue comprado por el club, que en ese entonces pagaron 2.2 millones de euros por su traspaso desde el equipo barranquillero.

En aquella ocasión era su primera salida de Colombia para ir a vivir a un país del viejo continente y llegar al equipo más tradicional de Portugal, lamentó no haber tenido a alguien que lo aconsejara en este proceso de adaptación, reveló que el “ego y el orgullo” lo llevaron a cometer errores. El jugador fue oficializado por el club el 2 de julio de 2016 a sus 23 años.

El momento más brillante de su carrera fue en el 2016, momento en el que acababa de jugar Copa América con la Selección Colombia y era uno de los jugadores en el medio campo con mayor proyección en el fútbol. “Me fui muy pollo para allá. A veces a uno no lo preparan para estas cosas” comentó Celis en diálogo con el programa ‘El Bordillo’,

También recalcó que en su momento no tuvo la preparación mental necesaria para afrontar un salto tan grande en su carrera y asimiló el reto que afrontaba tiempo después, pues el paso era de la Liga Colombiana a La Primeira Liga de Portugal, que tiene un mayor nivel de juego y ya contaba con figuras del fútbol mundial.

¿Cuáles fueron los errores de Guillermo Celis en Benfica?

El técnico de esa temporada en Benfica, Rui Vitória, fue la persona que lo hizo aterrizar, quien con elegancia lo hizo comprender que tenía que ser paciente, según el jugador, puesto que pensaba que con apenas cuatro meses ya tendría que ser titular.

“Yo me acuerdo que, a los cuatro meses de estar allá, cometo una imprudencia en la que me meto a la oficina del técnico y le digo ‘usted por qué no me pone a jugar, entonces para qué me contrataron’ y el man me bajó la caña con calidad. Me dijo, ‘mire, usted es suplente de los suplentes. El suplente de los titulares lo compramos por 15 millones de euros, lleva un año haciendo la fila y nunca me ha venido a preguntar por qué no es titular’. Entonces un pelado acá de Colombia, es que fue un salto muy grande”, comentó en la entrevista.

El sincelejano sí estaba teniendo minutos con Benfica, en Copa era titular y en Liga jugaba 10 o 15 minutos, también recordó. “Uno comete esas imprudencias por no tener a nadie que te diga ‘espera un momento, qué vas a hacer. Acabas de firmar un contrato a cinco años y vas a decir a los cuatro meses que te vas porque no juegas’, ... También ahí va el ego, el orgullo, que estaba viniendo de Selección y de verdad que uno termina creyéndose la película, que después termina uno tomando decisiones apresuradas”.

Celis solo alcanzó a jugar 7 compromisos con Benfica antes de irse cedido al Vitoria Guimaraes, también de Portugal, jugó 2 partidos de titular en los cuales acumuló 211 minutos en el terreno de juego.

Sobre el final de la entrevista dejó una reflexión sobre estos hechos en su carrera y la comparación con la preparación de los futbolistas en el presente fútbol colombiano. “Hoy en día el jugador colombiano está preparado de otra forma, pero son esos detalles que después cuestan. No te llevan para enseñarte a jugar, te llevan como refuerzo porque estás listo, pero en esos aspectos que son más de la vida, te aguantas mi hermano”.