Cancillería pide al Gobierno de Perú liberar a los colombianos retenidos en la isla ‘Santa Rosa’

La Policía Nacional de Perú informó que “intervino” dos ciudadanos colombianos que estaba realizando mediciones sin autorización en la isla de Santa Rosa. (Foto: Cortesía)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado expresando su “profunda preocupación por la detención irregular de dos ciudadanos colombianos” que se encontraban en las inmediaciones de la isla’ Santa Rosa’ en la frontera amazónica con Perú.

“Esta detención irregular fue realizada por autoridades de facto peruanas impuestas en la zona de manera unilateral”, comenzó señalando la Cancillería reiterando que no reconocen la soberanía que ha dicho tener Perú sobre esta isla y, por ende, también “desconocen a las autoridades impuestas en la zona, las cuales carecen de legitimidad para ejecutar sus labores en el territorio”.

El Gobierno colombiano aclaró que estos connacionales estaban realizando estudios técnicos para la ampliación del muelle Victoria Regia de la ciudad de Leticia, por lo cual “de ninguna manera es dable interpretar que sus actividades estaban encaminadas al ejercicio de soberanía, sometimiento o independencia de una porción territorial del Perú”.

Por esta razón la diplomacia colombiana ha solicitado que estas actividades “no constituyen un ‘atentado contra la integridad nacional de esa República’, cargo por el cual se les investiga”. Por esta razón se “exige la liberación inmediata mediata de estos dos connacionales”.