Buenas noticias para Santa Fe: Revelan fecha en la que Hugo Rodallega estaría de vuelta

Independiente Santa Fe, vigente campeón del fútbol colombiano, recibió buenas noticias de cara al presente campeonato. El equipo bogotano estaría muy cerca de volver a contar con su principal figura, el goleador Hugo Rodallega.

Rodallega, que el pasado 25 de julio cumplió 40 años, se encuentra fuera de las canchas desde el pasado 29 de junio, el mismo día en el que el cuadro Cardenal conquistó su décima estrella, venciendo en la final 1-2 a Medellín en el estadio Atanasio Girardot, con un gol del vallecuacano.

¿Por qué está ausente Rodallega?

El atacante se recupera de dos lesiones: una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha, la cual sufrió el día que convirtió el histórico gol del título; y una operación en la nariz, tras la fractura de tabique que presentó en el clásico de bogotano de la última fecha de los pasados cuadrangulares.

¿Cuándo regresaría Hugo Rodallega?

Según informó El VBar de Caracol Radio, Hugo Rodallega regresaría a las canchas en solo dos semanas. Rodallega estaría disponible para el juego de Santa Fe Vs. Once Caldas el próximo 31 de agosto y, posterior a ello, el primer clásico bogotano del semestre, contra Millonarios el 6 de septiembre.

De momento, el goleador se ha perdido ocho partidos con Santa Fe y se perdería otros dos. Sin importar su ausencia, Jorge Bava se las ha arreglado para tener al equipo Cardenal en el octavo lugar del campeonato con 9 puntos y clasificado a los octavos de final de la Copa Colombia.