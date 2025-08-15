Bogotá recibe reconocimiento de sostenibilidad de Naciones Unidas por corredor ambiental de Suba

Bogotá D. C.

La Red Pacto Global de Naciones Unidas (ONU) seleccionó al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) como una de las organizaciones ganadoras del “Reconocimiento a las Prácticas de Desarrollo Sostenible 2025”, por el desarrollo del corredor ambiental Canal Córdoba en el norte de Bogotá, inaugurado en diciembre de 2024.

En total, se presentaron más de 250 iniciativas para la octava edición de este reconocimiento. De ellas, 52 fueron distinguidas por un comité de expertos de talla internacional, que conforman la mesa técnica de la Red Colombia del Pacto Global, una propuesta de la ONU que promueve la alineación de los proyectos del sector empresarial, el sector público y la sociedad civil con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Puntualmente, el reconocimiento recibido por el IDU premia las buenas prácticas, siguiendo su contribución a los siguientes frentes: movilidad sostenible, apropiación del espacio público y aporte medioambiental.

El IDU distinguido como referente de sostenibilidad: ¿por qué?

El proyecto por el que el IDU fue reconocido como referente de sostenibilidad es el corredor ambiental Canal Córdoba.

El Canal Córdoba se ubica entre las calles 129 y 170 en la localidad de Suba, al norte de Bogotá. Se trata de un corredor pensado para peatones y ciclistas. Cuenta con más de 31 mil metros cuadrados (m²) de espacio público, 28 mil m² de zonas verdes, 4,26 kilómetros de ciclorruta y ocho puentes peatonales.

Este proyectó involucró la plantación de 628 árboles de especies nativas y la instalación de 30 cajas-nidos para la conservación de la fauna silvestre. Además incorporó 11 sistemas urbanos de drenaje sostenible, que consisten en soluciones basadas en la naturaleza para mitigar riesgos de inundación y favorecer la infiltración de aguas lluvias.

Orlando Molano, director del IDU, expresó que “estamos felices y nos sentimos orgullosos con este reconocimiento” y resaltó que fue “uno de los proyectos puestos en servicio de la ciudadanía el año pasado con el liderazgo del alcalde Carlos Fernando Galán”. Desde el Instituto, subrayan que este corredor se convierte en un modelo replicable en favor de la sostenibilidad urbana en la capital.

La obra se entregó en diciembre de 2024. Según informó la administración distrital, esta fue recibida con un avance del 40.11% a inicios de dicho año.

Carolina Jarro, jefa de la Oficina de Gestión Ambiental del IDU resaltó que: “Este es un reconocimiento muy importante que el IDU hoy recibe por una construcción que le cumple a la ciudad con infraestructura con propósito, infraestructura sostenible, ambiental, social y económicamente”.

Siga leyendo: Subsidio de transporte escolar en Bogotá: fechas y pasos para reclamar el pago 2025

Por otro lado, el desarrollo de la construcción vinculó un 30% de mano de obra no calificada local. En adición, se llevaron a cabo más de 1.700 actividades que contaron con la participación de la comunidad, de acuerdo con el IDU.