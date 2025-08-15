Activas las inscripciones del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en 16 modalidades

El Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), administrado por Proimágenes Colombia, recibe postulaciones en la segunda fase de la convocatoria del FDC con más de 16 mil millones de pesos en estímulos, distribuidos en 16 modalidades que apoyan la producción y realización de cortometrajes y largometrajes regionales, étnicos, de ficción, documental, y animación; coproducciones minoritarias y posproducción. Un impulso significativo para que más agentes del sector audiovisual puedan llevar adelante sus proyectos cinematográficos.

Para Claudia Triana, directora de Proimágenes Colombia, el lanzamiento de la segunda fase del FDC representa el cumplimiento de las metas trazadas por el CNACC: “Estamos muy felices porque se lanzó la segunda fase de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico: 16 modalidades por más $16 mil millones, aprobadas por el CNACC para apoyar la producción en animación, documental y ficción”.

Los colombianos podrán inscribir sus propuestas a y consultar el cronograma de cada modalidad través de la página https://www.convocatoriafdc.com/ en las siguientes modalidades:

Documental - 4 modalidades

Realización de cortometrajes de documental: $180 millones (Cierra el 11 de septiembre de 2025).

Realización de largometrajes de documental – Categoría 1 (primera película de director/a colombiano/a): $1.200 millones de pesos. (Cierra el 8 de septiembre de 2025).

Realización de largometrajes de documental– Categoría 2 (segunda película en adelante): $800 millones de pesos. (Cierra el 8 de septiembre de 2025).

Posproducción de largometrajes documentales: $ 495 millones (Cierra el 5 de septiembre de 2025).

Animación-2 modalidades

Realización de cortometrajes de animación: estímulos por $255 millones de pesos. (Cierra el 19 de agosto de 2025).

Producción de largometrajes de animación: estímulos por $2.240 millones de pesos. (Cierra el 19 de agosto de 2025).

Poblaciones étnicas-2 modalidades

Realización de cortometrajes de poblaciones étnicas: estímulos por $120 millones de pesos. (Cierra el 21 de agosto de 2025).

Realización de largometrajes de poblaciones étnicas: estímulos por $800 millones de pesos. (Cierra el 21 de agosto de 2025).

Regional- 2 modalidades

Realización de cortometrajes: Relatos Regionales: estímulos por $2.100 millones de pesos. (Cierra el 21 de agosto de 2025).

Realización de largometrajes regionales: estímulos por $2.340 millones de pesos. Cierra el 21 de agosto de 2025).

Ficción-4 modalidades

Categoría 1: Producción de largometrajes de ficción: para primera película de empresa productora colombiana y primera película de director(a) colombiano(a)--$950 millones de pesos. (Cierra el 21 de agosto de 2025).

Categoría 2: Producción de largometrajes de ficción-$3.150 millones, con tres estímulos de $1.050 millones cada uno. (Cierra el 21 de agosto de 2025).

Realización de cortometrajes de ficción: estímulos por $120 millones de pesos. (Cierra el 21 de agosto de 2025).

Posproducción de largometrajes de ficción: estímulos por $495 millones de pesos. (Cierra el 21 de agosto de 2025).

Coproducciones minoritarias

Coproducciones minoritarias de largometrajes colombianos: estímulos por $1.200 millones de pesos. (Cierra el 19 de agosto de 2025)

Cortometraje infantil

Realización de cortometraje infantil: estímulos por $180 millones de pesos. (Cierra el 19 de agosto de 2025).