Abierto Registro Único de Portadores de la Tradición Gastronómica en Cartagena: ¿Cómo inscribirse?

La Alcaldía de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), invita a todos los portadores de tradición gastronómica del Distrito a participar en el proceso de caracterización de este sector que hace parte del patrimonio cultural inmaterial de la ciudad.

Este Registro Único de Portadores de Tradición Gastronómica, se realiza con el objetivo de identificar, reconocer y caracterizar a quienes desarrollan su labor en el territorio, aportando al fortalecimiento, promoción y preservación del patrimonio cultural material e inmaterial de la ciudad.

La información recopilada permitirá a la administración Distrital contar con una base de datos actualizada que facilite la formulación de programas, proyectos y actividades encaminadas a fomentar la creación, circulación y salvaguardia de las manifestaciones gastronómicas tradicionales.

Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena, indicó: “Este registro es una oportunidad para reconocer y respaldar a quienes, con sus manos y saberes, mantienen viva la esencia de nuestra gastronomía, un tesoro que nos identifica ante el mundo”.

Se invita a cocineros, dulceros, vendedores de comidas típicas, matronas y demás portadores de saberes culinarios tradicionales, a ser parte de este proceso de caracterización.

Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC, señaló: “Queremos invitar a nuestros portadores de tradición gastronómica a sumarse a este registro. Será una herramienta fundamental para fortalecer las políticas culturales y para seguir posicionando a Cartagena como un referente de patrimonio y cultura”.

El registro es voluntario y gratuito. El formulario de caracterización estará publicado hasta el 31 de agosto en la página web del IPCC: www.ipcc.gov.co .