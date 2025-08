Jorge Carrascal, contundente sobre la competencia por ser titular en Flamengo

Flamengo fue el equipo que hizo mejores contrataciones, al menos por nombres, en el fútbol sudamericano. El equipo de Río de Janeiro sacó la billetera e incorporó a jugadores como Samuel Lino (desde Atlético de Madrid), Emerson Royal (desde Milan), y el colombiano Jorge Carrascal (desde Dinamo Moscú).

Carrascal fue uno de los primeros por los que el conjunto brasileño mostró interés, pero fue el último en sumarse, pues el equipo ruso no puso para nada fáciles las negociaciones. Flamengo terminó pagando casi 13 millones de dólares por su fichaje y trajo de regreso a Sudamérica al cartagenero, quien había salido de River Plate en julio de 2022 con destino al CSKA Moscú.

Carrascal y la dura competencia por ser titular

El futbolista de 27 años llegó hace más de una semana a Río, fue oficializado como refuerzo el pasado domingo 3 de agosto y este lunes lo anunciaron en rueda de prensa. En ella, Carrascal se refirió a lo que será la competencia por ser titular, pues llega, en principio, a luchar con el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, quien es casi que inamovible.

Le puede interesar: James Rodríguez, en duda para juego de León por Leagues Cup: su técnico reveló la situación

“Arrascaeta es un jugador diferente. También es un gran jugador. Sabemos quién es y de lo que es capaz desde hace muchos años. Estoy aquí para aportar mi granito de arena. Todos mis compañeros están jugando, y estaremos bien con mi estilo creativo. Más que eso, quiero que todos juguemos, que hagamos lo que el entrenador pide y lo que exige el partido”, inició diciendo.

Luego, agregó: "No tiene por qué ser una competencia. Si seré suplente o no. Si vine al Flamengo, fue con el propósito de trabajar, competir y lograr lo mejor para el club. Mi objetivo a corto plazo es aportar mi granito de arena. Juegue quien juegue, obviamente todos tenemos un nombre. Vinimos a trabajar, a enfocarnos en un objetivo claro, y dependerá del entrenador que juegue o no. No es una competencia. Todos deben venir a contribuir para que el club tenga a los mejores en la cancha, gane muchos títulos y que todos estén contentos".

Otras declaraciones de Carrascal

La complicada situación de su fichaje: “Fue un momento emotivo, pero también muy estresante por lo difícil de mi llegada. Estaba con la selección nacional y me dieron la noticia (de interés). Dije que sí sin pensarlo, diciendo que estaba disponible para venir a Flamengo, y fue algo que me emocionó. Me llevó un tiempo, pero siempre mantuve una actitud positiva y me aferré a Dios para tener paz mental. Para un deportista, esta oportunidad es enorme. Para toda mi familia, fue muy estresante. Fui el primero en empezar a hablar con el club y el último en llegar (risas)“.

Lea también: Real Betis presentó a Nelson Deossa al estilo de la polémica pareja en concierto de Coldplay: véalo

Colombianos en Brasil: “He estado hablando con varios compañeros, no solo con Ríos. Hablé con Berrío, que también jugó en el Flamengo; con Jhon Arias, que jugó recientemente en el Fluminense; y con Borré, un gran amigo que jugó conmigo en River. Todos estaban muy contentos con mi llegada. Lo único que querían era que me divirtiera en la cancha, que fuera un partido muy competitivo y similar a mis características. Eso me tranquilizó un poco. Obviamente, hay algo de nervios, pero somos profesionales y salimos adelante”.

Com Carrascal em campo, o Mengão trabalhou nesta segunda, no Ninho do Urubu! #Treino pic.twitter.com/FRec2a2URR — Flamengo (@Flamengo) August 4, 2025

Primeros días en Flamengo: “Llevo casi una semana aquí en Río. Siento una conexión diferente con mis compañeros, el cuerpo técnico y todo el club. Estoy muy contento y quiero demostrar que vine a apoyar al equipo, que estoy aquí y que pueden contar conmigo”.

Presión de estar en Flamengo: “Sabemos que los grandes clubes siempre se enfrentan a la presión de la afición y la prensa. Tenemos que dejar eso de lado por un momento. Centrarnos siempre en nuestros objetivos. No siempre jugamos bien, a veces tenemos días malos, y eso no significa que seamos malos jugadores. Creo que hay soluciones para cada problema. Ante la presión, tenemos que aceptar nuestros errores y seguir trabajando para ser la mejor versión de nosotros mismos. No creo que tenga ningún problema”.