Presidente del Senado convoca reunión con Gobierno y partidos tras nuevo atentado contra congresista

Colombia

El atentado que denunció el representante a la Cámara de Cambio Radical Julio César Triana, el mismo día que fue enterrado el cuerpo del senador del Centro Democrático Miguel Uribe, encendió las alarmas en distintos sectores.

El presidente del Congreso, el senador liberal Lidio García, anunció la convocatoria de una “reunión urgente” con los distintos actores del mundo político y el gobierno, para garantizar la seguridad de los parlamentarios y los candidatos.

“La gran urgencia de la democracia es hoy la seguridad. Estoy convocando una reunión urgente, este martes 19 de Agosto, 12:30 del día, al Ministro del Interior, la alta dirección de los organismos de seguridad, mesa directiva de Senado, Presidente Cámara de Representantes y los voceros de los partidos políticos, para trabajar unidos en un plan integral que garantice la protección de los candidatos y precandidatos a las elecciones de 2026”, anunció.

El llamado del presidente de la rama legislativa responde a que, según ha señalado, “los colombianos no podemos repetir el dolor de despedir a un líder más. Desde la Presidencia del Congreso de la República, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitarle al país el dolor y frustración de las últimas horas. Con claridad y contundencia, lideraremos este proceso”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó este encuentro y su importancia “para analizar los temas de seguridad”, asunto que asegura es una prioridad para el Gobierno Petro.