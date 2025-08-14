Petro informó sobre envío de helicóptero para evacuación de congresista que denunció nuevo atentado
El presidente Petro reportó que el Ejército enfrenta a los autores del ataque que denunció el representante de Cambio Radical Julio César Triana.
Colombia
Luego de que el congresista del Huila Julio César Triana denunciara haber sido víctima de un atentado mientras salía del municipio de La Plata, el presidente Gustavo Petro informó sobre las acciones para garantizar la integridad del representante a la Cámara de Cambio Radical, partido de oposición.
“Ha sido enviado helicóptero para la evacuación del congresista Julio Cesar Triana y el Ejército se encuentra en combate con los autores del atentado. La zona tiene presencia de los grupos del narco Iván Mordisco”, fue el mensaje del mandatario.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, también reaccionó a esta denuncia informando que se convocará al Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral, para estar al tanto de la situación y tomar las medidas a las que haya lugar.
“Gracias a Dios el representante a la Cámara Julio César Triana salió ileso del atentado que él denunció públicamente. Para mañana a primera hora he citado al Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral, CORMPE, con la presencia del director de la Policía Nacional, el director de la UNP, Fuerzas Militares, Ministerio de Defenda, entre otros, para analizar y tomar las medidas necesarias del caso y las preventivas para otros”, declaró.