¡No para de subir! Precio del dólar HOY 14 de agosto en Venezuela, según BCV

El bono de guerra, es un beneficio económico mensual, el cual está enfocado hacia diferentes sectores de la sociedad venezolana, dirigido a los trabajadores públicos, jubilados y adultos mayores pensionados, esto con el fin de aliviar un poco la compleja situación por la que está pasando el país, mitigando un poco el impacto de la inflación y la devaluación del Bolívar venezolano.

Dicha ayuda, que provee el Gobierno, se entrega mediante la plataforma digital ‘Patria’, un sistema creado para que los ciudadanos se puedan registrar y acceder a bonos, asignaciones familiares y diferentes beneficios.

El valor de este beneficio varía según el sector al que pertenezca, pues por los trabajadores públicos reciben 120 dólares, los jubilados 112 dólares y los pensionados 50 dólares.

La importancia de este bono, radica en que es una de las principales fuentes de ingreso de las familias venezolanas, pues el salario mínimo mensual es de tan solo 1 dólar.

Las fechas de pago se distribuyen de la siguiente manera:

Trabajadores públicos: 15 de agosto.

Jubilados: 18 de agosto.

Pensionados: 21 de agosto.

Recuerde que se considera persona jubilada, aquella que cesó sus actividades laborales por edad o por cumplimiento de requisitos. Por otro lado, las personas pensionadas, son aquellas que reciben una prestación económica por jubilación o por otras causas como invalidez o viudez.

Precio del dólar en Venezuela hoy 14 de agosto

El precio del dólar en Venezuela no deja de subir y la situación cada vez empeora más, esto luego de que la semana pasada, el precio del dólar igualara el salario mínimo mensual.

El panorama sigue empeorando, pues esta semana el precio del dólar ha seguido aumentado y actualmente ya ha superado la barrera de los 130 bolívares.

Para hoy, 14 de agosto, según el Banco Central de Venezuela, el precio del dólar se estableció en 134,48 Bs, aumentado en 1 Bolívar el precio del día de ayer.

Precio del dólar en bancos de Venezuela

Banesco | compra 134,4009 – venta 135,0023

| compra 134,4009 – venta 135,0023 Bancamiga | compra 133,6175 – venta 136,8466

| compra 133,6175 – venta 136,8466 BBVA Provincial | compra 134,0000 – venta 134,9666

| compra 134,0000 – venta 134,9666 Banco Mercantil | compra 134,1320 – venta 135,2500

| compra 134,1320 – venta 135,2500 Banco plaza | compra 133,9756 – venta 133,5154

| compra 133,9756 – venta 133,5154 Otras Instituciones | compra 133,9278 – venta 133,7431

Recuerde que estos valores pueden variar según transcurra el día y la sucursal a la que acuda.

Precio del dólar en Colombia

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), señala la cantidad de pesos colombianos que se deben pagar por un dólar. De esta forma, un aumento en el precio de la divisa estadounidense, significa una pérdida de valor en la moneda nacional.

Esta TRM, se puede encontrar publicada diariamente en la página web del banco de la república. Para hoy, 14 de agosto, se estableció una tasa de 4,020 pesos colombianos.

