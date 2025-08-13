“Álvaro Uribe está lleno de veneno”: Petro tras discurso del expresidente en funeral de Miguel Uribe

Colombia

Por medio de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro rechazó el discurso del expresidente Álvaro Uribe, que fue leído por el director del Centro Democrático Gabriel Vallejo previo a la velación del cuerpo del senador y precandidato Miguel Uribe, victima de un atentado el pasado 7 de junio.

“(Miguel Uribe) nunca apeló a la combinación de las formas de lucha, a diferencia de algunos miembros de la Unión Patriótica que promovían el secuestro y participaban de órdenes de asesinato, pero se sentían con derecho a imponerse sobre la democracia”, fueron las palabras del expresidente Uribe que generaron molestia en Petro.

No en vano, lo señaló: “Álvaro Uribe está lleno de veneno, desconoce el genocidio de la UP y la participación del Estado en él. Incluso, hoy hace 26 años asesinaron a Jaime Garzón por instigación de un asesor de su gobierno, y asigna como responsable al gobierno actual, cuando sabe que los indicios apuntan a los mismos que asesinaron a la UP”.

En otra publicación, el jefe de Estado indicó que “después del análisis judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se condena al Estado por la muerte de más de 6.000 militantes de la UP”, recriminando que ahora “ante un féretro, se burlan otra vez de la justicia. Cometieron un genocidio político, no lo oculten”.

El partido Unión Patriótica también rechazó estas declaraciones, asegurando que “constituyen una grave distorsión de la verdad histórica y un intento inaceptable de justificar uno de los episodios más dolorosos de violencia política en Colombia”.