Los jóvenes sucreños que lloran la muerte de monseñor Nel Beltrán. ¿Por qué lo recuerdan?

Un grupo de jóvenes ligados a causas sociales recordaron el trabajo hecho en Montes de María por monseñor Nel Beltrán, fallecido hace dos días en Floridablanca, Santander.

Kelly Sofía Aguilera es la directora de la Corporación Ecos que desarrolla proyectos en aspectos sociales, ambientales y de desarrollo territorial en Sucre donde trabajó monseñor Nel Beltrán durante 20 años.

Kelly relata que conoció al entonces obispo de Sincelejo cuando llegó a hacer prácticas profesionales en la emisora de la Diócesis donde el prelado tenía un programa llamado Constructores de Paz.

Pronto, monseñor cautivó a Kelly y a toda la comunidad que vio a un líder auténtico, empático, sabio que se la jugaba por los procesos de reconciliación.

De hecho, desde que se produjo su muerte, el martes en Floridablanca, diferentes sectores han reconocido la labor del obispo emérito de Sincelejo en materia de paz y liderazgo social.

Monseñor Nel Beltrán Santamaría murió a los 84 años en una casa de sacerdotes retirados en Floridablanca.

Sus exequias se efectuarán en Sincelejo; allí estarán Kelly y muchos jóvenes que lo reconocen como su maestro, su tutor, el hombre que les mostró el camino para luchar con herramientas pacíficas por el desarrollo territorial.