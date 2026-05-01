Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 may 2026 Actualizado 12:58

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Entre cumbia y dolor fue despedido el Rey Momo del Carnaval del Suroriente

Danilo Andrés Ramírez Barrios, fue asesinado de un disparo.

Danilo Andrés Ramírez Barrios. Foto: redes sociales.

Danilo Andrés Ramírez Barrios. Foto: redes sociales.

Danilo Andrés Ramírez Barrios. Foto: redes sociales.

En medio de música de cumbia y manifestaciones culturales, familiares, amigos y miembros de grupos folclóricos despidieron este jueves 30 de abril a Danilo Andrés Ramírez Barrios, quien en 2024 fue Rey Momo del Carnaval del suroriente de Barranquilla.

El sepelio del joven de 17 años estuvo marcado por el dolor de una comunidad que lo recuerda por su alegría y su participación activa en las tradiciones fiestas del Carnaval de Barranquilla

Ramírez Barrios falleció tras permanecer varios días recluido en la clínica Murillo, luego de haber sido víctima de un ataque con arma de fuego ocurrido el pasado 23 de abril. De acuerdo con el reporte médico, el deceso se produjo tras sufrir un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de las heridas.

El adolescente hacía parte de la cumbiamba ‘El Mambacazo’, agrupación a la que estuvo vinculado durante cerca de ocho años, consolidándose como un referente juvenil dentro de este grupo tradicional del suroriente de la ciudad.

Detalles del crimen

Sobre los hechos, se conoció que el joven se encontraba cobrando una deuda de 180 mil pesos a un hombre. En medio de la discusión, el presunto deudor habría sacado un arma de fuego y disparado contra Ramírez Barrios.

El presunto agresor fue identificado como Leiner Altamar Cabrera, de 43 años, quien fue capturado por la Policía Metropolitana de Barranquilla. Según las autoridades, la rápida intervención evitó que la comunidad tomara justicia por mano propia tras lo ocurrido.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir