Entre cumbia y dolor fue despedido el Rey Momo del Carnaval del Suroriente

En medio de música de cumbia y manifestaciones culturales, familiares, amigos y miembros de grupos folclóricos despidieron este jueves 30 de abril a Danilo Andrés Ramírez Barrios, quien en 2024 fue Rey Momo del Carnaval del suroriente de Barranquilla.

El sepelio del joven de 17 años estuvo marcado por el dolor de una comunidad que lo recuerda por su alegría y su participación activa en las tradiciones fiestas del Carnaval de Barranquilla

Ramírez Barrios falleció tras permanecer varios días recluido en la clínica Murillo, luego de haber sido víctima de un ataque con arma de fuego ocurrido el pasado 23 de abril. De acuerdo con el reporte médico, el deceso se produjo tras sufrir un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de las heridas.

El adolescente hacía parte de la cumbiamba ‘El Mambacazo’, agrupación a la que estuvo vinculado durante cerca de ocho años, consolidándose como un referente juvenil dentro de este grupo tradicional del suroriente de la ciudad.

Detalles del crimen

Sobre los hechos, se conoció que el joven se encontraba cobrando una deuda de 180 mil pesos a un hombre. En medio de la discusión, el presunto deudor habría sacado un arma de fuego y disparado contra Ramírez Barrios.

El presunto agresor fue identificado como Leiner Altamar Cabrera, de 43 años, quien fue capturado por la Policía Metropolitana de Barranquilla. Según las autoridades, la rápida intervención evitó que la comunidad tomara justicia por mano propia tras lo ocurrido.