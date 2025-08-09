¡Prográmate! Muelle 1888 celebra su primer año: ¿Qué planes se pueden hacer?

En su primer aniversario, el Centro Gastronómico Internacional Muelle 1888 se consolida como el atractivo turístico más visitado del Atlántico y uno de los referentes de la región Caribe, con un balance de más de 900 mil visitantes en 12 meses y ventas que superan los 13 mil millones de pesos.

El alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño Gómez, destacó que el proyecto ha generado más de 200 empleos directos para porteños, beneficiando a un número aún mayor de familias de manera indirecta. “El Muelle 1888 ha traído progreso, empleo y posicionamiento turístico; cada visita de los turistas dinamiza múltiples sectores de nuestra economía”, señaló.

¿Qué planes se puede hacer en Puerto Colombia?

Puerto Colombia es un destino de sol y playa. En este territorio ubicado a 15 minutos de Barranquilla, se reunen diversas actividades turisticas, gastronomicas e históricas para realizar. Además hace parte de un circuito que ha atraído a miles de turistas.

En el muelle 1888 se reúnen 14 restaurantes con ofertas gastronómicas de inspiración mediterránea, de Medio Oriente, italiana, alemana y argentina, ha dinamizado la economía local y atraído inversión en el sector.

La secretaria de Turismo municipal, María Clara Donado, invitó a los turistas a “disfrutar de las playas, el monumento Ventana de Sueños, el remodelado muelle y ahora este espacio gastronómico que nos deja un balance positivo, acompañado cada fin de semana por una agenda cultural que atrae más visitantes”, dijo.

Con su arquitectura antillana y una propuesta culinaria diversa, el Muelle 1888 se proyecta como un motor clave para el turismo y la economía del Atlántico, y un referente para el desarrollo cultural y social del municipio.