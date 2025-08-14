La Cita con el Cine Latinoamericano CICLA llega a 13 ediciones

La Cinemateca de Bogotá del Instituto Distrital de la Artes - Idartes y la Asociación de Agregados Culturales de América Latina y el Caribe presentan la edición 13 de CICLA - Cita con el Cine Latinoamericano, una muestra que busca reflejar, con una mirada curatorial, la diversidad y calidad del cine producido recientemente en Latinoamérica. Este año, la programación tiene una curaduría titulada “Imágenes del extravío”, realizada por Luis Felipe Raguá y Valentina Giraldo Sánchez.

Los personajes de las películas que conforman “Imágenes del extravío” escapan, van a las periferias y las convierten en sus nuevos centros, y buscan, tanteando, a la deriva, un lugar que los acoja. La programación de CICLA estará compuesta por 10 programas entre largometrajes y cortometrajes que invitan al encuentro y reflexión sobre el cine latinoamericano.

Programa 1

“Panadrilo” de Marcela Heilbron de Panamá.

“Los capítulos perdidos” de Lorena Alvarado por Venezuela.

Programa 2

“Agárrame fuerte” de Ana Guevara y Leticia Jorge del Uruguay.

Programa 3

“El bosque intermitente” de Lázaro Lemus de Cuba y España.

Programa 4

“El día que te conocí” de André Novais Oliveira del Brasil.

Programa 5

“Yana-Wara” de Tito Catacora y Óscar Catacora del Perú

Programa 6

“Muertes y maravillas” de Diego Soto de Chile.

Programa 7

“¡Ya México no existirá más!” de Annalisa D. Quagliata Blanco de México.

Programa 8

“Solo la luna comprenderá” de Kim Torres de Costa Rica y EE. UU.

“Nobody’s word” de Camara Taylor de Barbados, Jamaica y Reino Unido.

“Abajo y a la izquierda” de Martín Baus de Ecuador y Chile.

“Lo que los humanos ven como sangre, los jaguares ven como chicha” de Luciana Decker Orozco de Bolivia.

Programa 9

“Solastalgia” de Violeta Mora de Cuba y Honduras.

“Hacer orillas luminosas” de Maira Ayala de Paraguay y Argentina.

“La casa grande” de Cristian Hidalgo de Colombia.

Programa 10

“La llorona” de Jayro Bustamante de Guatemala y Francia.

La programación contará con obras audiovisuales de 20 países que el público podrá ver en la Cinemateca de Bogotá y en las salas de la Cinemateca de Bogotá El Tunal y Fontanar del Río. Para dar apertura el 14 de agosto, a las 7 p.m., se presentará en la Sala Capital de la Cinemateca la película “El día que te conocí”, de André Novais Oliveira. El ingreso a la inauguración es con entrada libre, reclamando boleta en la taquilla. Consulte la programación completa de películas y horarios en las redes sociales y la página web de la Cinemateca de Bogotá.