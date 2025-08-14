La Cita con el Cine Latinoamericano CICLA llega a 13 ediciones
La Cinemateca de Bogotá recibirá la muestra de 20 países con diversidad del cine producido recientemente por los latinoamericanos, fortaleciendo el diálogo alrededor del audiovisual.
La Cinemateca de Bogotá del Instituto Distrital de la Artes - Idartes y la Asociación de Agregados Culturales de América Latina y el Caribe presentan la edición 13 de CICLA - Cita con el Cine Latinoamericano, una muestra que busca reflejar, con una mirada curatorial, la diversidad y calidad del cine producido recientemente en Latinoamérica. Este año, la programación tiene una curaduría titulada “Imágenes del extravío”, realizada por Luis Felipe Raguá y Valentina Giraldo Sánchez.
Los personajes de las películas que conforman “Imágenes del extravío” escapan, van a las periferias y las convierten en sus nuevos centros, y buscan, tanteando, a la deriva, un lugar que los acoja. La programación de CICLA estará compuesta por 10 programas entre largometrajes y cortometrajes que invitan al encuentro y reflexión sobre el cine latinoamericano.
Programa 1
“Panadrilo” de Marcela Heilbron de Panamá.
“Los capítulos perdidos” de Lorena Alvarado por Venezuela.
Programa 2
“Agárrame fuerte” de Ana Guevara y Leticia Jorge del Uruguay.
Programa 3
“El bosque intermitente” de Lázaro Lemus de Cuba y España.
Programa 4
“El día que te conocí” de André Novais Oliveira del Brasil.
Programa 5
“Yana-Wara” de Tito Catacora y Óscar Catacora del Perú
Programa 6
“Muertes y maravillas” de Diego Soto de Chile.
Programa 7
“¡Ya México no existirá más!” de Annalisa D. Quagliata Blanco de México.
Programa 8
“Solo la luna comprenderá” de Kim Torres de Costa Rica y EE. UU.
“Nobody’s word” de Camara Taylor de Barbados, Jamaica y Reino Unido.
“Abajo y a la izquierda” de Martín Baus de Ecuador y Chile.
“Lo que los humanos ven como sangre, los jaguares ven como chicha” de Luciana Decker Orozco de Bolivia.
Programa 9
“Solastalgia” de Violeta Mora de Cuba y Honduras.
“Hacer orillas luminosas” de Maira Ayala de Paraguay y Argentina.
“La casa grande” de Cristian Hidalgo de Colombia.
Programa 10
“La llorona” de Jayro Bustamante de Guatemala y Francia.
La programación contará con obras audiovisuales de 20 países que el público podrá ver en la Cinemateca de Bogotá y en las salas de la Cinemateca de Bogotá El Tunal y Fontanar del Río. Para dar apertura el 14 de agosto, a las 7 p.m., se presentará en la Sala Capital de la Cinemateca la película “El día que te conocí”, de André Novais Oliveira. El ingreso a la inauguración es con entrada libre, reclamando boleta en la taquilla. Consulte la programación completa de películas y horarios en las redes sociales y la página web de la Cinemateca de Bogotá.