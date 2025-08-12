Martes 12 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

En cámara ardiente es velado el cuerpo sin vida de Miguel Uribe, su padre al lado del féretro de su hijo. Foto: Cortesía WRadio

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Diversas reacciones se han generado en el Quindío por el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe luego de dos meses se sufrir el atentado en la capital de la República.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

El congresista John Edgar Pérez lamentó la noticia y la calificó como trágica entendiendo que fue un asesinato por lo que embarga de mucho dolor. Fue claro que la violencia le sigue arrancando a los colombianos la esperanza de tener un mejor país y considera todas las circunstancias que rodearon el vil asesinato generan mucha preocupación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La representante a la cámara, Piedad Correal quien rechazó totalmente lo que considera es el vil asesinato del senador Miguel Uribe. Recordó que tuvo la oportunidad de conocerlo de cerca en el Congreso de la República y evidenció la labor que desempeñó en pro de la seguridad del país.

Le puede interesar: Lunes 11 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

En redes sociales también se refirió al caso la Representante a la Cámara Sandra Bibiana Aristizábal quien expreso el dolor de patria y la solidaridad con la familia del senador, seres queridos y compañeros de su bancada del Centro Democrático.

Desde Armenia la senadora animalista de la Alianza Verde Andrea Padilla al lamentar y rechazar el asesinato del senador Miguel Uribe hizo un llamado a desescalar el lenguaje violento en el país

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En un puesto de control de la Policía, en el kilómetro 76 + 200 de la vía San Gil – Bucaramanga, a la altura del sector conocido como El Kiosko, fue capturado Julián Alexis Cruz García, alias ‘Julián’, un peligroso delincuente que debía pagar 34 años de cárcel por homicidio agravado y porte ilegal de armas en el departamento del Quindío.

Al verificar su identidad, las autoridades confirmaron que alias ‘Julián’ tenía una orden de captura vigente para cumplir su condena y presentaba otras anotaciones por hechos violentos ocurridos en 2024, 2010 y 2009.

El coronel Carlos Efrén Fuelagán Cabrera, comandante del Departamento de Policía Santander indicó ““Tal es el caso que, en 2009, figuraba en el cartel de los más buscados del departamento del Quindío, por integrar un grupo de delincuencia común organizada con injerencia en el municipio de Quimbaya, requerido como presunto responsable de múltiples homicidios en el marco de disputas territoriales por el control del tráfico local de estupefacientes”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

la Policía Fiscal y Aduanera y en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, logró la aprehensión de mercancía de contrabando, avaluada comercialmente en 970 millones de pesos en el puesto de la herradura en La Tebaida, se trata 7.755 unidades de mercancías, entre ellas confecciones y accesorios para celular por no contar con la documentación exigida.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

“El Inem no se traslada, no se fusiona y no se cierra, como ninguna otra institución educativa de la ciudad”. Así lo ratificó, el secretario de Educación, Antonio José Vélez Melo, en una de las mesas de trabajo convocadas con el equipo técnico de la Secretaría de Educación, Suteq, comunidad educativa del Inem José Celestino Mutis, concejales y diputados.

Luego de escuchar las propuestas de la comunidad educativa convocada a la mesa, y su disposición al diálogo para abordar la situación, se determinó que se seguirá contando con los directivos docentes y docentes asignados a la institución, según la planta viabilizada desde el Ministerio de Educación Nacional.

El compromiso asumido por los directivos docentes, profesores, padres de familia y egresados, permitirá la evaluación de un nuevo enfoque institucional que fortalezca el proyecto educativo y haga crecer la institución desde aspectos clave como: incremento de matrícula, cuidado de la infraestructura, gestión de proyectos y otras acciones que beneficien a toda la población escolar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gremios en el Quindío destacan los compromisos asumidos para gestionar recursos que permitan materializar los proyectos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo

El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada Explicó que por ejemplo con el aeropuerto internacional El Edén la idea es establecer un Conpes para que este gobierno y el próximo logren avanzar en el proceso de intervención y que los compromisos de los parlamentarios es gestionar para lograr materializar la doble calzada Armenia- Calarcá- Cartago.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por su parte el gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis enfatizó en que el tema de recursos no es fácil por eso es clave el trabajo que realizan las concesiones. Asimismo, alertó porque faltan 120 mil millones de pesos para culminar la doble calzada desde la María hasta el municipio de Calarcá y ahí se evidencia lo complejo cuando son vías del sector público.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gerente de Autopistas del Café, Mauricio Vega se refirió al proyecto IP Conexión Centro que lidera la empresa Odinsa para fortalecer la conexión entre Armenia, Pereira y Manizales, combinando movilidad, empleo e innovación en infraestructura vial.

Señaló que fue presentado al gobierno nacional el proyecto de una nueva concesión para el Eje Cafetero debido a la finalización de autopistas del café que se realizará en el año 2027.

Informó que el proyecto viene avanzando puesto que ya pasó la etapa de prefactibilidad, de factibilidad y en el mes de septiembre del año anterior fue radicada la última versión del proyecto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La senadora animalista del partido Alianza Verde Andrea Padilla autora de la ley Ángel durante el conversatorio, “crear estado para los animales” en la Universidad La Gran Colombia seccional Armenia fue clara en manifestar que Armenia y los municipios del Quindío como en el resto del país se rajan porque no tienen un centro de bienestar animal falta mucha infraestructura, falta institucionalidad para hacer valer los derechos de los animales

Sin embargo, destacó la voluntad tanto de la alcaldía de Armenia como de la gobernación del Quindío en asocio con las fundaciones animalistas para hacer valer las leyes que protegen a los animales, dijo que es necesario la educación y la pedagogía a la hora de denunciar casos de maltrato animal.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el marco del proyecto Empretur, que hace parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Universidad Alexander von Humboldt, a través de la Escuela para la Competitividad y la Gestión de Clúster, y el departamento del Quindío recibieron durante tres días a nueve aglomeraciones de turismo de los departamentos de Amazonas, Arauca, Caquetá, Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés, Putumayo y Sucre.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy martes 12 de agosto, a partir de las 7:30 A.M. y hasta las A 6:30 P.M. EPA realizará la suspensión parcial del abastecimiento de agua potable en varios barrios del sur de Armenia.

C.R. Sueños De Vida, Condominio San Antonio, Lagos De Iraka, Casas De Campo, Vda. Aguacatal, Vda. El Caimo, Vda. El Edén, Vda. El Rhin, Vda. Maravelez, Vda. Murillo, Vda. Padilla, Vda. Primavera, Vda. Santa Ana, Vía Al Edén, Vía El Caimo, Vía Tebaida, Sector Planta De Beneficio Don Pollo, Sector Aeropuerto Internacional El Edén, Sector Club Campestre, Sector Senior Plaza.

Bahía Blanca, C.R. Barú, C.R. Cabo De La Vela, Ciudadela Comfenalco, Conj. Caño Cristales, El Milagro De Dios, Rio Claro, Rio Verde, Urb. Aguazul, Urb. Guaduales De La Villa, Urb La Linda, Urb. Santana, Urb. Villa Del Centenario, Vda. Santa Ana, Vía Al Edén, Vía Urb. La Linda.

Barrios: 14 De Octubre, Bello Horizonte, Cond El Carmelo, Las Veraneras, Los Naranjos, Los Quindos, Santa Rita, Urb. La Virginia, Urb. Marbella, Urb. Villa Del Carmen, Villa Alejandra.

Barrios: Alcázar Del Café, Brasilia Pto. Espejo, C.R Aires Del Bosque, C.R Ribadeo, C.R. Alejandría, Ciud. Puerto Espejo, Ciudadela Chilacoa, Conj. Residencial Cielo, El Camino De Cocora, Jardín De La Fachada, La Fachada, Los Quindos, P.R Caminos Del Bosque, Parcelación La Paz, Santa Rita, Urb. El Poblado, Urb. La Virginia, Urb. Lindaraja, Urb. Manantiales, Urb. Nuevo Horizonte, Urb. Remanso De Manantiales, Urb. Tesorito, Vda. Aguacatal, Vda. La India, Vda. La Revancha, Vda. Pto. Espejo, Vda. Zulaybar, Villa Alejandra, Villa De La Vida Y El Trabajo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, La delegación de pesas del Quindío brilló en el Campeonato Nacional sub13, sub15 y sub17, realizado en Cali, Valle del Cauca, al conquistar un total de 24 medallas y obtener el trofeo de tercer lugar por equipos en la categoría sub13, entre 55 clubes participantes.

En la competencia, Julieth Jiménez Palechor se colgó medallas de oro además de un bronce, Verónica Torres Sánchez dominó la categoría sub15, división +69 kg, con tres oros, y en sub17, sumó tres platas, para un total de seis medallas.

En sub15, Santiago Piamba logró tres platas, mientras que Sara Rosas obtuvo un oro, una plata y un bronce. En sub13, Ana Mosquera ganó tres platas y Luis York Murillo se llevó tres bronces.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De otro lado, El Ministerio del Deporte realizó una visita técnica al departamento del Quindío para verificar y fortalecer la ejecución del programa Deportes más.

En el transcurso de la visita, el equipo sostuvo reuniones con autoridades locales, recorrió escenarios priorizados y acompañó sesiones de práctica deportiva en el resguardo indígena Embera de Calarcá, la comunidad Embera de Pijao y un grupo inclusivo en Quimbaya conformado por personas con discapacidad y sus cuidadores, quienes incluso elaboraron su propio material deportivo con elementos reciclados.