El Gobierno Nacional entregó más de 1.100 hectáreas de tierra al campesinado en el Tolima

Colombia

La reforma agraria impulsada por el Gobierno Nacional sigue avanzando en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras, que es dirigida por Juan Felipe Harman.

Así, se concluyó la entrega, en el municipio de Suárez, Tolima, de más de 1.165 hectáreas de tierra a campesinas y campesinos de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria Campesina (FENSUAGRO) en el departamento del Tolima.

El Gobierno Nacional entregó más de 1.100 hectáreas de tierra al campesinado en el Tolima Ampliar

Estas tierras, vendidas voluntariamente por propietarios privados a la máxima autoridad de tierras de la nación, están distribuidas en cuatro predios: Hacienda La Duquesa, La Coronelandia, Los Corozos y Agua Dulce, ubicados en los municipios de Piedras, Suárez y Rovira. En total, 84 familias campesinas recibieron estos terrenos como una herramienta para sembrar paz y reconciliación, transformando el dolor en cosechas y el miedo en nuevas oportunidades de vida y desarrollo en sus territorios.

Gilberto Salinas, miembro de la Junta Nacional de la Federación FENSUAGRO, expresó su alegría por la entrega realizada en el departamento: “Hoy es un día histórico. Después de más de 200 años de lucha y de incertidumbre bajo la violencia gubernamental contra el campesinado, gracias a nuestro presidente Gustavo Petro hemos recuperado la tierra y la esperanza de producir alimento para nuestras familias y las nuevas generaciones. Este predio que se entrega hoy beneficia a al menos 100 familias. Recordemos que mientras haya Reforma Agraria, habrá paz en Colombia”.

Por su parte, Claudia Ángel, presidenta de la Federación ANUC en el Tolima, afirmó que esta entrega es resultado del compromiso del Gobierno del presidente Petro con las comunidades campesinas del departamento: “Más de 300 campesinos nos encontramos aquí, en el predio La Duquesa, en Suárez, para agradecer a la Agencia Nacional de Tierras por esta primera entrega en el Tolima para la ANUC. Esto es un sueño hecho realidad, un anhelo que todos los campesinos esperábamos, y vamos por muy buen camino gracias a la voluntad del presidente”.

Esta deuda saldada representa un acto de justicia social y reconocimiento de derechos a través del acceso a la tierra para 84 familias campesinas, que se traduce en empoderamiento, oportunidades económicas y esperanza para un país que busca reconciliación y perdón mediante la tierra y quienes la trabajan.

“Hoy es un día histórico para la población campesina del departamento del Tolima. Estas 1.165 hectáreas se convertirán en cultivos de arroz de riego, plátano, café, aguacate, caña panelera, arracacha, mango, yuca y limón, entre otros. Las 84 familias beneficiarias, integrantes de las organizaciones ANUC Nacional y FENSUAGRO, ya tienen tierra para sembrar paz. ¡El Gobierno Petro sí le cumple a los campesinos!”, expresó Edwar Prieto, líder de Diálogo Social y Comunitario de la Unidad de Gestión territorial (UGT) del Tolima.

Para la Agencia Nacional de Tierras, devolver la tierra al campesinado es mucho más que una entrega material; representa devolver los derechos sobre el territorio a quienes lo trabajan y renovar la confianza y el optimismo de quienes han cuidado esas tierras por generaciones.

En apenas tres años, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha cumplido con dignidad al campesinado tolimense, mediante acciones concretas y una presencia constante en los territorios.

Estas son algunas de las tierras entregadas al campesinado en el Tolima

En Piedras, Tolima se entregaron los siguientes predios:

Predio Agua Dulce, Organización ANUC NACIONAL (146 Hectáreas)

Predio Los Corozos, Organización ANUC NACIONAL (386 Hectáreas)

En Suárez, Tolima se entregó el siguiente predio:

Predio Hacienda La Duquesa, Organización ANUC NACIONAL (256 Hectáreas)

En Rovira, Tolima se entregó el siguiente predio: