Congresistas rechazan cabalgata que se va a realizar en Dosquebradas; instauran acciones legales

La senadora de la República, Andrea Padilla, envió una Solicitud prioritaria a la personera de Dosquebradas, Manuelita Toro Patiño, para que adelante una Acción Preventiva por la cabalgata que se llevará a cabo el próximo 17 de agosto de 2025.

En sus argumentos está la denuncia de ciudadanos sobre la falta de condiciones necesarias para garantizar el bienestar de los equinos que serán usados en la actividad.

Además señala en su comunicado, que aunque hay un grupo de Bienestar Animal designado para estar pendiente de la salud de los equinos, no incluye representación alguna de colectivos animalistas.

Por esos argumentos y basados en las leyes que protegen a los animales, es que la senadora animalista le solicita a la Personería del municipio industrial iniciar acción preventiva frente a la realización del evento “Dosquebradas a Caballo”

Play/Pause Andrea Padilla, senadora de la República de Colombia 01:13 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Por su parte, la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, manifestó que ya instauró una acción de cumplimiento para que la Alcaldía cumpla con el Acuerdo Municipal 25 de 2024, que ordena reglamentar estos eventos con el fin de garantizar el bienestar animal y la seguridad ciudadana.

Play/Pause Carolina Giraldo, representante a la Cámara por Risaralda 00:51 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Agrega la congresista, que si bien, la administración municipal y los organizadores han anunciado algunas medidas para la cabalgata de este año, el acuerdo exige una reglamentación formal que debería incluir, entre otros aspectos:

● La prohibición de cabalgatas en zonas urbanas.

● La restricción del consumo de alcohol por parte de los caballistas.

● Garantías efectivas de bienestar para los animales y de seguridad para la comunidad.

Con esta acción la congresista busca que se ordene al Alcalde Municipal de Dosquebradas abstenerse de autorizar, organizar o permitir la realización de cabalgatas urbanas o eventos similares hasta tanto se expida formalmente la reglamentación exigida por Acuerdo Municipal.

Por último, el congresista Alejandro García, señala que no entiende como el Alcalde de Dosquebradas sabiendo las consecuencias que causó la cabalgata del año pasado, otorgue los permisos para esta actividad y no mira como, por medio de leyes, se ha avanzado en el cuidado de estos seres sintientes.

Play/Pause Alejandro García, representante a la Cámara Por Risaralda 01:39 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles