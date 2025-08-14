Autoridades se toman La Cordialidad, en Barranquilla, para evitar hurtos al sector comercio

Luego de que se conociera que varios comerciantes del sector de la Avenida de la Cordialidad, en Barranquilla, están preocupados en cuanto a la seguridad, las autoridades empezaron un proceso de acompañamiento para prevenir hurtos y otros delitos.

Ante esto, la Alcaldía y la Policía estuvieron frente a este procedimiento junto a los comerciantes con la intención de brindar mayor vigilancia a través de las patrullas del cuadrante.

Policías en el sector de la Avenida de la Cordialidad. Ampliar

Contacto con la comunidad

Asimos, las autoridades comenzaron a realizar procesos investigativos en el caso de que se reciban denuncias de robos u otros delitos, pero, sobre todo, mantener un contacto permanente con la comunidad.

Los uniformados también invitaron a la comunidad a denunciar cualquier tipo de delito a la línea única 123 de la Policía Nacional. Ampliar

Desde la noche de este miércoles, las patrullas se apostaron en diferentes sectores de la importante avenida e iniciaron los recorridos de funcionarios de la Sijin que estarán recibiendo información que sirva para prevenir delitos y adelantar procesos judiciales.