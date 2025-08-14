Barranquilla

Autoridades se toman La Cordialidad, en Barranquilla, para evitar hurtos al sector comercio

Las patrullas de los cuadrantes y miembros de la Sijin de la Policía empezaron a recorrer puntos priorizados para acompañar a la comunidad.

Recorrido de la Policía en el sector. Foto: cortesía Mebar.

Luego de que se conociera que varios comerciantes del sector de la Avenida de la Cordialidad, en Barranquilla, están preocupados en cuanto a la seguridad, las autoridades empezaron un proceso de acompañamiento para prevenir hurtos y otros delitos.

Ante esto, la Alcaldía y la Policía estuvieron frente a este procedimiento junto a los comerciantes con la intención de brindar mayor vigilancia a través de las patrullas del cuadrante.

Policías en el sector de la Avenida de la Cordialidad.

Asimos, las autoridades comenzaron a realizar procesos investigativos en el caso de que se reciban denuncias de robos u otros delitos, pero, sobre todo, mantener un contacto permanente con la comunidad.

Los uniformados también invitaron a la comunidad a denunciar cualquier tipo de delito a la línea única 123 de la Policía Nacional.

Desde la noche de este miércoles, las patrullas se apostaron en diferentes sectores de la importante avenida e iniciaron los recorridos de funcionarios de la Sijin que estarán recibiendo información que sirva para prevenir delitos y adelantar procesos judiciales.

