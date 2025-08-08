Fauna silvestre rescatada en Bogotá vuelve a la libertad en reservas del Magdalena

Corpamag y Secretaría de Ambiente de Bogotá liberan animales silvestres rehabilitados en el Centro de Fauna de la capital del país

Magdalena

En un viaje de regreso a casa, 188 animales silvestres fueron liberados en las reservas naturales Las Trojas (Plato) y Las Delicias (Aracataca), luego de haber sido víctimas del tráfico ilegal y la tenencia indebida en Bogotá.

Entre las especies liberadas se encuentran loros, cotorritas carisucias, canarios costeños, ardillas de cola roja, serpientes, boas y tortugas morrocoyos, hicoteas y cofre.

Tras meses de recuperación física y comportamental en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre de la capital, los ejemplares pudieron emprender vuelo, arrastrarse o caminar nuevamente en un entorno que les pertenece.

Milena Vanegas, médica veterinaria del Centro de Fauna de Bogotá, dijo que “es vital entender que estos animales no deben estar en cautiverio. Son fauna silvestre y deben vivir en libertad. Muchos llegan con alteraciones físicas y comportamentales que comprometen su salud. El objetivo de estas liberaciones es precisamente darles una segunda oportunidad en condiciones adecuadas”.

Su retorno no solo les devuelve la libertad, sino que también reactiva procesos naturales esenciales para el ecosistema, así lo dijo el biólogo de Corpamag Daniel Cubillos y agregó que “estas especies cumplen un rol ecológico fundamental como dispersoras de semillas, regeneradoras de bosques y controladoras biológicas, por eso su regreso contribuye al equilibrio de los ecosistemas locales”.

La jornada busca crear conciencia sobre el daño que causa el comercio ilegal de fauna y reforzar el mensaje de no comprar ni tener animales silvestres como mascotas para conservar la biodiversidad y respetar su derecho a vivir en libertad.