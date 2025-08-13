Senador estadounidense Bernie Moreno confirma que se reunirá este viernes con Petro en Bogotá

El candidato al Senado de Ohio, Bernie Moreno, habla en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee el martes 16 de julio de 2024. (Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc vía Getty Images) / Bill Clark

Tras asistir al homenaje que se rindió en el Congreso de la República al senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, el senador estadounidense, Bernie Moreno, confirmó que este viernes se reunirá con el presidente Gustavo Petro.

Desde allí Moreno también explicó por qué junto con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, decidieron venir a Colombia.

Aseguró que “es importante mostrar que la alianza entre los Estados Unidos y Colombia es una de las alianzas más importantes del hemisferio”.

El senador Bernie Moreno indicó además que “la alianza con el pueblo”, refiriéndose a la relación entre Colombia y Estados Unidos, “está muy bien y es lo que vamos a seguir haciendo”.

Añadió el senador republicano que “queremos bastante a Colombia, es importantísimo que la gente en Colombia entienda que los Estados Unidos espera tener una relación muy positiva”.