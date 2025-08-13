Se levanta paro minero en San Pablo de Borbur tras acuerdo entre comunidad y empresa Coscuez S.A

El acuerdo incluye el reconocimiento de la minería ancestral, la reactivación laboral y la creación de mesas interinstitucionales para atender las problemáticas del sector en San Pablo de Borbur.

San Pablo de Borbur

Luego de varios días de manifestaciones y bloqueos, los mineros ancestrales y tradicionales del occidente de Boyacá anunciaron el levantamiento total del paro, tras la firma de un acta de acuerdos con la empresa Coscuez S.A, filial de Fura Gems, y representantes del Gobierno Nacional, departamental y municipal.

El encuentro, realizado en el marco de la Mesa de Diálogo Social y como continuidad a los compromisos adquiridos el pasado 6 de agosto en la Gobernación de Boyacá, contó con la participación de voceros del movimiento social, autoridades locales y entidades nacionales.

Entre los compromisos alcanzados se destacan:

Reconocimiento de la minería ancestral y tradicional por parte de la compañía Coscuez S.A, que aceptó respetar los procesos mineros históricos del municipio y promover espacios de convivencia, con el aval de la Autoridad Nacional de Minería (ANM). Mesa interinstitucional sobre el rol de la fuerza pública, convocada por el Ministerio del Interior junto con las carteras de Defensa y Minas, la ANM, Policía Nacional, Ministerio Público y autoridades territoriales, programada para el 22, 25 o 27 de agosto. Reunión directa con la comunidad el 27 de agosto en San Pablo de Borbur, con presencia de entidades nacionales, regionales y ambientales, bajo la veeduría de la Defensoría del Pueblo. Fortalecimiento de la formalización minera, coordinado por la ANM y el Ministerio de Minas. Reactivación laboral con la reanudación de contratos suspendidos y mesas de diálogo laboral y sindical lideradas por el Viceministerio de Relaciones Laborales.

#AEstaHora | Gobierno Nacional, @GobBoyaca, #SantaPablodeBorbur y Coscuez S.A (Fura Gems) firman acuerdo con mineros ancestrales.



Se levantarán bloqueos y el 27 de agosto habrá reunión con la comunidad para avanzar en formalización y diálogo. pic.twitter.com/tmGAWjrM3H — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) August 13, 2025

Rafael Darío Peñaranda, presidente de la Asociación de Mineros Ancestrales y Tradicionales de Coscuez, destacó que uno de los avances más significativos es el reconocimiento de que su actividad no es ilegal. “A partir de hoy dejamos de ser catalogados como ilegales. La multinacional reconoció que no lo somos y vamos a trabajar por cambiar la imagen de la región, generar nuevas oportunidades y fortalecer la paz que hemos construido durante 35 años”, afirmó.

El dirigente minero también resaltó que se acordaron programas para jóvenes, mujeres y madres cabeza de familia, así como proyectos productivos para la comunidad y trabajadores de la empresa. Además, subrayó que el Ministerio del Trabajo se comprometió a impedir despidos injustificados y restituir el empleo de quienes fueron desvinculados de manera indebida.

Las autoridades informaron que el 24, 25 y 26 de agosto el ministro del Interior y el director de Carabineros visitarán la zona para socializar los acuerdos y escuchar de primera mano las inquietudes de la comunidad.

Finalmente, Peñaranda invitó a los manifestantes que aún permanecen en las vías a levantar los bloqueos y unirse a jornadas de limpieza. “Queremos entregar los lugares en mejores condiciones de como los recibimos y demostrar que este es el inicio de una nueva etapa de bienestar para nuestras comunidades”, concluyó.