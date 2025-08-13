Pereira

Procuraduría absuelve a directora jurídica de la Carder de responsabilidad disciplinaria

Sostuvo que no incurrió en irregularidades al emitir su concepto en el proceso de selección del director.

Foto: Oficial Carder

Foto: Oficial Carder

La Procuraduría General de la Nación desestimó los cargos proferidos contra Tatiana Margarita Martínez Díaz Granados, en su condición de jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder, al confirmar que no hubo irregularidades en la emisión de su concepto durante el proceso de selección del director.

La entidad señaló que después de una valoración del comportamiento de la servidora “comprobó que se presentaron deficiencias en la adecuación típica, y que la conducta que fue objeto de investigación no se ajustaba a las normas señaladas como violadas, por lo que la absolvió de los cargos”.

A través de un comunicado, la Procuraduría indicó que la abogada actuó de conformidad con su rol y garantizó la función esencial de asesorar a la Dirección General y el soporte jurídico en el quehacer institucional, por lo que emitió varios conceptos relacionados con la elección del director de la Corporación.

En tal sentido, la entidad, absolvió del cargo proferido en contra de la funcionaria.

