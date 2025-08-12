Denuncian el feminicidio de estudiante indígena en el sur del Cauca

Argelia, Cauca

Una estudiante indígena de 23 años fue asesinada en el sur del Cauca en un nuevo caso de feminicidio en el departamento.

Jessica Lorena Yonda Poscué, natural de la población de Silvia, fue asesinada en el corregimiento de El Mango en el municipio de Argelia. La mujer, madre de una niña de 7 años, al parecer fue atacada por su pareja sentimental que presuntamente actuó bajo los efectos del licor.

El Consejo Consultivo de Mujeres de Argelia expresó: “Exigimos justicia. Que las autoridades competentes actúen con celeridad, transparencia y firmeza. Que se sigan todas las rutas institucionales y comunitarias necesarias para esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y garantizar que estos casos no se conviertan en cifras más”.

Valentina Aldana Ausecha, Coordinadora Ruta Pacífica de las Mujeres Regional Cauca aseguró que “no se tiene información todavía sobre el avance de las investigaciones al respecto, pero nosotras sí tenemos una claridad y es que el escenario de violencia armada, tanto cuando se ejerce directamente por los grupos armados como cuando se ejerce en el contexto familiar o en el contexto cercano para estas mujeres, está siendo demarcado por un tema de naturalización de las violencias”.

