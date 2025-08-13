Policía de Tránsito inmoviliza Bicitaxis en la localidad de Kennedy por invadir las ciclorrutas.

Bogotá

En Kennedy, localidad del sur de Bogotá, uno de los barrios que tiene el mayor número de ‘bicitaxis’ recorriendo sus calles es Castilla. Allí, las denuncias por el mal uso de los espacios y por el manejo que estos vehículos le dan a la movilidad son constantes. La mas reciente ocurrió hace pocos días.

Los habitantes del barrio Castilla denunciaron en varias ocasiones, la forma como los conductores de ‘Bicitaxis’ estaban ingresando a las vías de la ciclorruta e invadiéndola para pasar por allí y ganar tiempo, poniendo en riesgo la integridad de usuarios y transeúntes.

Autoridades hicieron operativos para inmovilizar infractores





Después de conocerse la denuncia de la comunidad, la Secretaría de Seguridad en compañía de la Policía de Tránsito iniciaron un operativo en el sector mas complejo de Castilla en Kennedy y allí inmovilizaron 9 vehículos ‘Bicitaxis’ que estaban invadiendo carriles exclusivos de bicicletas. Además, muchos de estos transportes también invadían andenes y zonas de peatones.

#BOGOTÁ. La Secretaría de Seguridad (@SeguridadBOG) y la Policía de Tránsito (@TransitoPolicia) inmovilizaron 9 bicitaxis, en medio de operativos en el barrio Castilla por circular en las ciclorrutas, poniendo en peligro a ciclistas y peatones. https://t.co/vwS5QSGZRX pic.twitter.com/1T4Qizw1QR — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 13, 2025

Dicen las autoridades que los operativos que buscan dar con los conductores irresponsables de Bicitaxis continuaran por otras zonas de la ciudad.