Niña de 11 años murió tras caer de bicitaxi sin frenos en Soacha: familia exige justicia

Cundinamarca

El municipio de Soacha está consternado por la muerte de Diana Estefany Pérez, una menor de 11 años que se cayó de un bicitaxi, que al parecer estaba sin frenos, en el sector de Quintanares.

Caracol Radio se contactó con la tía y madrina de la niña, Johana Quinchía, quien relató lo que sucedió el pasado domingo 13 de julio hacia las 5 de la tarde.

“Mi sobrina Dayana, la mamá de la niña, nos llama que sufrieron un accidente. Entonces yo le digo que qué pasó, me dice que el bicitaxi se quedó sin frenos ”, aseguró Johana.

Ese día la menor estuvo toda la tarde con Johana, pasaron el día juntas hasta que la madre de la menor, Dayana, la fue a recoger para hacer las tareas porque el lunes regresaba a clases.

Dayana y su hija salieron del apartamento, cogieron un bicitaxi para ir a su casa, pero a los 10 minutos a Johana le entra la llamada de Dayana que habían sufrido un accidente. La menor sale volando del bicitaxi, que al parecer tenía un problema de frenos porque el conductor no pudo parar.

“Yo ahí mismo salí para el (Hospital) Cardiovascular con mi hijo mayor, salimos y efectivamente la niña estaba en una silla de ruedas y estaba inconsciente. Trataba de alzar su carita, pero los ojos desviados”, recordó con tristeza Johana.

A la niña solo le tomaron los signos vitales y Johana, que es enfermera, denuncia negligencia médica porque en ese momento no le hicieron más exámenes. “Me dirigí a admisiones y les manifesté que por favor revisaran la niña para que le hicieran una valoración y me manifestaron que si la niña no tiene tarjeta de identidad o registro civil en el momento no la van a atender porque no se puede hacer el ingreso”.

Johana insistió para que a su ahijada le hicieran una TAC porque tuvo un trauma craneoencefálico; sin embargo, no se lo hicieron. La respuesta que tuvo de la recepción fue que había más pacientes.

Una vez entregaron la copia del registro civil de la menor, la atendieron. Mientras tanto, Johana se fue a su casa a alistar una maleta para la niña, pero le entra una nueva llamada con malas noticias. “La niña estaba con desviación de la mirada y tenía un sangrado nasal”, describió Johana cuando la vio en videollamada.

Cuando Johana llegó nuevamente al hospital, la niña estaba en paro, los médicos los controlaron, pero a los 10 minutos volvió a entrar en paro. A la menor la entubaron, una hora después le hicieron el TAC y la trasladaron a Cuidados Intensivos (UCI).

En la tercera llamada de su sobrina a Johana, le dice que la menor tiene una fractura de cráneo, que estaba lleno de sangre por lo que debían hacerle una cirugía, pero que había 99% de probabilidad que la niña se podía morir.

A las 3:30 de la mañana del lunes 14 de julio, Estefany murió en el Hospital Cardiovascular de Soacha.

¿Qué pasó con el conductor del bicitaxi?

Según cuenta Johana, el conductor del bicitaxi no le dijo a su sobrina ni a su ahijada que el vehículo estaba sin frenos. “Yo tengo unos vídeos donde el señor viene a toda velocidad. Si él vio que se quedaron frenos, ¿por qué no frenaba con los pies? Como freno antes de que se tirara la niña y darles el aviso a ellas que se han quedado sin frenos”, se preguntó.

Los policías identificaron al conductor, sin embargo, hasta el momento la familia de la menor no ha presentado una denuncia formal.

“Estoy esperando que pase esto hasta mañana que nos entregan el cuerpo de mi bebé y voy a tomar, pues lo que sea necesario. Con una denuncia no me van a devolver a mi bebé, pero sí para que se haga justicia”, dijo Johana.

Ayuda para las exequias de la menor

La familia está necesitando ayuda para darle santa sepultura a la niña de 11 años, pues hace poco murió el esposo de Johana.

“Nosotros estábamos mal, porque en el momento, yo hace poco también enterré a mi esposo, no teníamos los recursos ahorita para hacer su cristiana sepultura a mi bebé”, dijo Johana.

La familia está recibiendo las donaciones a través del nequi del siguiente número: 310 2433742