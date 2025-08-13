”No son una mafia de viciosos”: alcalde Dumek Turbay no llevará familias de Chambacú a Bicentenario

Cartagena

Hace unos días, residentes de la urbanización San Sebastián, del barrio Ciudad Bicentenario, realizaron una manifestación en rechazo a la llegada de familias, niños y adultos mayores, provenientes de Chambacú, quienes serían reubicados por la Alcaldía de Cartagena, a través de Corvivienda.

Si bien el alcalde Dumek Turbay, en su momento, calificó el acto como “un profundo ejercicio de estigmatización y exclusión social a seres humanos que son tachados sin conocerlos”, ayer lideró un encuentro con la comunidad de San Sebastián de Bicentenario para pactar acuerdos y propiciar que el proceso se dé en armonía.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Sin embargo, “ante la prevalencia de prejuicios, calificativos ofensivos, estigmatizaciones e irrespeto con ciudadanos con los mismos derechos”, en palabras de Turbay, el alcalde de Cartagena anunció que las familias de Chambacú no llegarán a sus nuevos hogares en esta zona de Cartagena, en aras de preservar sus derechos y dignidad.

“Así como nunca permitiré, en mi presencia, irrespeto alguno contra adultos mayores, niños y familias que ya bastante tienen que aguantar en entornos de escasos recursos; tampoco voy a tolerar que alguien por tener la bendición de un techo digno gratuito, tenga que aguantar rechazos, estigmatizaciones y matoneo social”, expuso Turbay a la comunidad de San Sebastián.

Así, la reunión con la comunidad no logró el termino deseado, pues el diálogo no logró revertir los imaginarios y opiniones que tienen en San Sebastián de las familias de Chambacú, pues constantemente, en las intervenciones de representantes de la urbanización, se escucharon descripciones hacia los niños, padres de familia y adultos mayores de Chambacú como: posibles expendedores de estupefacientes, drogadictos o delincuentes.

Incluso, la comunidad hizo propuestas peculiares para aceptar a las familias reubicadas como caracterizaciones sociales, cámaras de vigilancia frente a cada casa entregada y un CAI de la Policía en el centro del sector donde se reubiquen las familias.

En la misma línea, uno de los participantes se expresó de manera despectiva con las personas de Chambacú tachándolas de posibles mafias de expendio de drogas “que vendrían a dañar el futuro de sus hijos”.

“Si acá vienen mafias que van a compartir el mismo espacio de nuestros hijos, le aseguro que ellos se van a perder” expresó esta persona de la comunidad al alcalde Turbay, en medio de los aplausos de sus vecinos.

Por ende, el alcalde Dumek Turbay decidió aplazar la reubicación de las familias de Chambacú hacia otro sector, previendo que por prejuicios sociales sean maltratados y matoneados.

“Hoy no triunfó el prejuicio y la estigmatización, sino los derechos y la tranquilidad de las familias de Chambacú. Hoy, como gobernante de todos los cartageneros y de una ciudad de derechos, decido preservar los derechos de una gente que no tiene la culpa de ser pobre; mucho menos tienen la culpa de que gente, que no los conoce, se armen imaginarios sin haberlos visto nunca”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Las familias de Chambacú no están solas. Desde hoy Corvivienda iniciará la búsqueda de un hogar digno para ellos. Si uno comienza a juzgar a toda persona que llegue, está siendo tremendamente injusto. Descartar a la gente sin conocerla, decidir con prejuicio que un cartagenero no tiene derecho a vivir donde le plazca, como todo ser humano merece, no es algo bueno. Pero respetamos a esta comunidad y, en aras de evitar un conflicto social, reubicaremos a la gente de Chambacú en un sector donde haya más humanidad y empatía”.

“No son una ‘mafia del vicio’”

Si bien el alcalde Dumek Turbay agradeció el espacio, en el que se buscó llegar a un acuerdo entre las partes e indicó que respetaba la postura de la urbanización, se mostró “decepcionado” ante las palabras con las que tildaban a las familias de Chambacú.

“Lo que no puedo permitir, y me decepciona por completo, es que cartageneros discriminen a cartageneros. Todos somos una sola comunidad, todos trabajamos para que la ciudad crezca, progrese, siga para adelante y esta actitud o esta forma de prejuzgar a las familias de Chambacú me entristece, porque yo quiero a Cartagena y trabajo a diario por ella, pero esta manera de rechazar no es la correcta”, sostuvo Turbay.

Y agregó: “Ninguna familia rechaza una casa gratis, las familias de Chambacú estaban preparadas para abrir las puertas de un nuevo hogar y el prejuicio se las acaba de cerrar”.

“A la final, lo que buscamos es defender a las familias de Chambacú, pues soy una persona que no acepta falta de respeto con unas familias humildes. Ellos son gente trabajadora, que se levanta a diario a buscarse el pan, que les dan de comer a sus hijos y nadie tiene alguna prueba de que son ‘una mafia del vicio’”, concluyó Turbay Paz.