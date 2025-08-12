Después de siete años, Bellas Artes vuelve a abrir sus puertas: así fue su reapertura oficial

Después de siete años de permanecer cerrada, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico reabrió sus puertas luego de una completa restauración, ofreciendo a sus estudiantes una infraestructura moderna y segura.

En el acto de reapertura hicieron presencia el gobernador del Atlántico y presidente del Consejo Superior del alma mater, Eduardo Verano de la Rosa; el rector Danilo Hernández; la ministra de Cultura, Yannai Kadamani Fonrodona; diputados, estudiantes, decanos, docentes y líderes gremiales, entre otros invitados.

“Venimos a mostrar la calidad de todo lo que estamos entregando: salones, auditorios, teatro, que cumplen con todas las especificaciones técnicas a nivel mundial en materia de sonido, luces y demás. Aquí, el proceso de aprendizaje será cada vez más perfeccionado a través de la tecnología. Lo que queremos es que quienes se gradúen de aquí tengan todas las oportunidades por haber adquirido conocimientos con la mayor tecnología, y esto es lo que estamos viviendo”, explicó el gobernador Eduardo Verano, destacando los detalles del trabajo realizado.

Aseguró que en el proceso de reconstrucción y adecuación de los espacios se tuvieron en cuenta las sugerencias de estudiantes y docentes, en especial la sonorización de las aulas a partir de tecnología de punta, en el marco de la participación democrática de la comunidad universitaria.

Inversiones del Ministerio de Cultura

La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes destacó que, al ser un bien de interés cultural y patrimonial, haber rescatado las instalaciones de Bellas Artes tiene un valor impresionante que demuestra que un patrimonio vivo de la nación puede ser aprovechado por la juventud.

“Tiene una calidad y una factura impresionantes, que todo estudiante de artes y cultura de este país quisiera tener. Creo que esa es la réplica y ese es el modelo que tenemos que seguir, por supuesto con las particularidades que requiere cada territorio. Sin duda, este espacio ha dialogado con las necesidades propias del Atlántico y Barranquilla, y ojalá sea un epicentro, un distrito cultural y creativo. Creo que lo va a ser en el Caribe”, manifestó la funcionaria.

Yannai Kadamani anunció que el Ministerio de Cultura se compromete a aportar 1.000 millones de pesos antes de terminar el año, que tendrán como destino la dotación, en especial, de un estudio de grabación.

Así fue el proceso restaurativo

Entre 2017 y 2018, el desplome del Aula Magna y el colapso del Teatro Pedro Biava evidenciaron graves daños estructurales en la sede de Bellas Artes en Barranquilla, lo que marcó el inicio de un proceso restaurativo bajo los lineamientos del Ministerio de Cultura, al tratarse de un bien de interés cultural de ámbito nacional. Esta situación motivó la creación de la Mesa Pro-Bellas Artes, integrada por distintos actores de la comunidad académica y gubernamental, con el propósito de impulsar una reconstrucción integral del complejo.

La intervención no se limitó a los bloques colapsados, sino que se amplió a seis áreas clave: el Museo Arqueológico, la Galería Alejandro Obregón, la Decanatura, las aulas de artes plásticas, danza, teatro y exposiciones, junto con los jardines y accesos. El proceso enfrentó desafíos técnicos y financieros, pero finalmente las obras comenzaron el 26 de abril de 2022 y concluyeron el 21 de junio de 2025, con un enfoque en reforzamiento estructural, restauración arquitectónica artesanal y mejoras en accesibilidad y sistemas internos.

En total, se intervinieron 7.174 metros cuadrados, incluidos 1.103 m² de urbanismo. La inversión ascendió a más de 40 mil millones de pesos, financiados principalmente por la Gobernación del Atlántico (78 %), la Universidad del Atlántico (18 %) y el Ministerio de Educación Nacional (3 %), culminando así un proceso de alto impacto patrimonial y cultural para la ciudad y la región.