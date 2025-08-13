Medicamentos para hipertensión, diabetes y salud mental, los que más escasean en Risaralda

En el más reciente Puesto de Mando Unificado de Salud que tuvo lugar en la Gobernación de Risaralda y que contó con la presencia de la Defensora Nacional del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se reveló que medicamentos para tratamientos como la hipertensión, la diabetes y salud mental, son los que más están tardando los dispensarios de Risaralda en entregar a los usuarios, lo que está generando que cada vez llegen más pacientes con este tipo de enfermedades a los servicios de urgencias.

Frente a esta misma situación, la Defensora se refirió al compromiso de pago realizado por la Nueva EPS, esto ante el anuncio de Evedisa de suspender la entrega de medicamentos a falta de pagos.

“Los medicamentos que más demora o falta de entrega tienen están relacionados con hipertensión, con salud mental y con diabetes; esto puede estar generando y así lo estamos viendo en las tendencias que están llegando cada vez más pacientes a urgencias o a centros de salud atención por malestares relacionados con el debilitamiento, con el hecho de no estar teniendo estos medicamentos... También vimos un debate en cuanto al cambio de los dispensarios farmacéuticos de la Nueva EPS; sin embargo, la Nueva EPS se comprometió a hacer un arreglo de pago urgente para evitar que haya una suspensión del servicio”, dijo la defensora.

Marín manifestó que en esta mesa de trabajo analizaron además temas como: conciliación de cuentas pendientes por parte de las EPS; las afectaciones a las condiciones laborales y contractuales del personal de salud del departamento; cierre de algunos servicios y dilataciones en la asignación de citas médicas especializadas.

“También hubo otros compromisos de seguimiento, especialmente con la Contraloría y en la Comisión de Moralización para hacer conciliación de cuentas y se pudo hacer en general un seguimiento a todo el tema de entrega de medicamentos, sabiendo que no es el único problema que afecta al departamento ni tampoco al país en el tema de derecho a la salud", agregó la funcionaria.

Por su parte, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, reafirmó que la problemática relacionada con los pagos a las EPS y la entrega de medicamentos es una de las principales dificultades que enfrenta el sistema de salud en el departamento.

“Un llamado para que podamos acordar la mesa técnica entre la Súper Salud, las EPS y los gerentes de las IPS públicas y privadas para acuerdos de pago y que permita esto mejorar las condiciones en la prestación del servicio de la red del departamento de Risaralda”, manifestó el gobernador.

Se conoció que el mandatario, también solicitó apoyo de la Defensoría para establecer una mesa étnica que permita fortalecer el diálogo con las comunidades indígenas del departamento y con el propósito de buscar mejorar el acceso a servicios de salud, sociales, la seguridad, entre otros, para estas comunidades más apartadas de Risaralda.

