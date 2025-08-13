Pasto-Nariño

Con un circuito en la ciudad de Pasto inicia la vuelta a Nariño en bicicleta, la cual cuenta con cinco etapas que recorrerán varios territorios del departamento hasta el próximo 17 de agosto.

32 equipos nacionales e internacionales participarán en la novena edición de la vuelta, una competencia emblemática para la región en la que estarán 230 ciclistas, una cifra superior a la del 2024 en la que participaron 170 deportistas.

Equipos de Colombia y Ecuador, categorías juveniles, sub-23 y élite, junto con la participación de mujeres ciclistas de alto nivel como Anahí Rosero llegaron a la capital de Nariño en donde inicia el recorrido.

El evento deportivo trasciende este componente y se convierte en una gran oportunidad económica para los municipios que hacen parte de este circuito por la geografía nariñense que incluye desde los Andes hasta el pacífico.

Según las autoridades del departamento a través de este evento se busca proyectar al departamento como territorio de paz y destino internacional en el que durante cinco días de competencias se atravesará los municipios que son parte del modelo de justicia territorial que impulsa el Gobierno departamental con inversión en infraestructura, apoyo a la educación, impulso a la economía local y fortalecimiento del turismo.

Cinco mundos por descubrir es el lema de la vuelta a Nariño 2025. “Es una visión de desarrollo que conecta nuestra diversidad geográfica con nuestro potencial económico y cultural. Esta vuelta es histórica y está a la altura de los grandes eventos del país”: aseguró el secretario del deporte Jhon Jairo Preciado.

En esta oportunidad se rendirá un homenaje a dos grandes figuras del ciclismo de como Sergio Melo y Luis Alonso .

¿Cuáles serán las etapas?

La vuelta ciclística a Nariño tendrá cinco etapas.

Etapa 1. Circuito urbano en Pasto: 60 km.

Etapa 2. Entre los municipios de Nariño y Yacuanquer, 71 km.

Etapa 3. Contrarreloj individual entre el corregimiento de Las Lajas en Ipiales y Carlosama: 21 km.

Etapa 4. Recorrido de montaña entre Guaitarilla e Iles: 51,5 km.

Etapa 5. Entre Sapuyes y Tumaco, 228 km.